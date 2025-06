‘Balance más que positivo’ de las 24 horas de Innovación de la FIO

El coordinador de la misma, ingeniero Esteban Seibel, también a cargo del Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Facultad, dialogó con la Unidad Móvil de LU32, mientras se computaban los resultados de lo hecho por los participantes. Como dato importante, señaló que en 10 años de realización de las jornadas, participaron unos 2000 chicos y chicas, y 300 de ellos, ingresaron en la FIO.