Universidades buscan atar su presupuesto a los ingresos por impuestos del Estado

El Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, impulsa un proyecto de ley para garantizar el mantenimiento del sistema de ciencia y tecnología, donde están incluidas las casas de Altos Estudios. Oscar Alpa, al frente del consejo que reúne a todas las universidades nacionales, dio detalles en LU32.