Charla sobre Grooming: ‘No se trata de demonizar las redes, hay que buscar soluciones’

En su visita a los estudios de LU32, el diputado Martín Endere brindó detalles sobre la charla, la cual está organizada por el Instituto República. Hizo hincapié, sobre todo, en la necesidad existente de abordar estos temas tan complejos y cambiantes, como lo es la Inteligencia Artificial, de forma accesible para la comunidad.

"Contextualizando la charla de hoy, me parece que es importante hablar, escuchar, acerca del tema y, sobre todo, pensar estrategias. Por eso es una charla que está abierta al público en general, además de a docentes, padres y adolescentes", indicó Endere.

"El avance de la tecnología ha sido tal que nos pone un poco a todos en jaque. Cada vez nos preocupamos más porque nuestros hijos salgan lo menos posible de casa o si salen que nos avisen, y no nos preocupamos quizás cuando están en el cuarto. No soy especialista en el tema, por eso vienen a hablar este martes a la tarde los especialistas, pero sí entiendo que tenemos que generar nuevas estrategias, fomentar el diálogo entre los padres y los adolescentes. Que los adolescentes no vean esto como un castigo, porque muchas veces tienen miedo de contarlo porque le van a sacar el teléfono, y hoy sacarle el teléfono a un ser humano casi es causa de muerte, entonces son temas que me parece que debemos abordar. Olavarría no es ajena a los delitos de grooming", analizó el diputado provincial.

"Los padres tienen que tener herramientas para abordar este tema, y los docentes también. Muchas veces ellos en las aulas son los primeros detectores de estas cuestiones, y por eso hay que dotarlos de herramientas, porque no hay peor cosa que los docentes se encuentren sin saber qué hacer", puntualizó Endere.

"No se trata de demonizar las redes. Más allá de que hoy los jóvenes son nativos digitales, hay que poner en relieve que hay peligros, que esos peligros implican que todos debemos estar buscando soluciones, que muchas veces no son tan complejas. Es conocer qué está haciendo el adolescente o el niño. Es el hablar con ellos, es la conversación, es darles el lugar de contar si les pasó algo raro, si alguioen les pidió algo raro, entonces un adulto va a poder advertir el peligro a tiempo, y va a poder corregir la situación", analizó el diputado.

Por otro lado, el diputado puso el foco en la importancia de prevenir este tipo de delitos, y no sólo actuar cuando ya se han concretado.

"No es que queda desfasada la legislación sino que son las herramientas que tiene a disposición la justicia para desentrañar este tipo de redes las que quedan desfasadas. Pero yo creo que se ha avanzado mucho en ese sentido y creo que hoy sobre todo la justicia está en un gran desafío que es el abordaje sobre la inteligencia artificial. Un tema que parece de ciencia ficción pero es una es una ola que se viene y vamos tener que surfearla o nos va a tirar. Esto es muy sencillo y es así, entonces yo creo que hay muchas herramientas que se pueden buscar y poner al servicio para sobre todo prevenir", indicó el funcionario.

"Yo creo que acá en lo que hay que trabajar mucho es en la prevención de esta situación, ya sea con estrategias, con protocolos. Hay que trabajar más y se pueden buscar herramientas más efectivas, creo que en este sentido ya se está avanzando y la justicia ya está trabajando en pos de eso", concluyó Martín Endere, diputado provincial.

Este martes 17 a las 18:30 horas se realiza la charla “Alerta en Red: Grooming”, con sede en el Club Álvaro Barros (Calle 9 de Julio 2555). Disertarán la Dra. Daniela Piombo, abogada y docente de la Universidad Nacional de La Plata, y el Lic. y docente Gastón Corti.

