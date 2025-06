Reclaman políticas públicas para el transporte de pasajeros y advierten por su desaparición

Adelantó que, seguramente, el Ejecutivo va a conceder un incremento del precio del boleto pero, señaló “no es la solución. Si no se toman medidas, si no se hace política para el transporte público, creo que va a desaparecer, por lo menos el urbano en el nivel interior”.

Y ejemplificó: “Balcarce es una ciudad que ya prácticamente, no sé si a fin de año, no desaparece, Necochea está muy complicada. Tandil, el otro día, tuvo un incremento por decreto del intendente, si no también iba a generar conflictos, y así estamos, Azul, muy muy complicada”.

Puntualizó que en TuBus, trabajan 60 familias. Son “60 compañeros que estamos a la espera todos los días de soluciones”.

También fue lapidario con las condiciones en las que el servicio se presta hoy.

“Es inviable hacer cambios de recorrido, porque se tendrían que agregar más unidades, más servicios y hoy es imposible para las empresas, para el municipio poder afrontar también, porque eso tendría que salir de algún costo que tendría que afrontar el municipio”.

La frecuencia actual es de 22 a 25 minutos promedio hasta las 14 horas.

“La única línea que queda cada 22 minutos a la tarde es la 503, después el resto queda cada media hora, desde las 14 hasta las 22.30”. Pueden surgir imponderables, como la rotura de una unidad y eso genera demoras, explicó.

Al ser consultado por el funcionamiento de la Mesa de Emergencia del Transporte, Sequeira admitió no recordar “cuándo fue la última vez, pero bueno, ahí no hubo muchas soluciones presentadas”.

Finalmente, respondió en torno a los temas de inseguridad, salarios y subsidios.

“El sistema no está sufriendo inseguridad. Por ahí estamos recibiendo agresiones de parte de la gente, porque hoy se vive en un estado general, esas ganas de sacarse la rabia que tienen contra alguien, y bueno, la recibimos nosotros” se lamentó.

Hay cumplimiento en el tema del salario “esperemos que no haya ningún conflicto”.

Por último, indicó que el subsidio de Provincia llega en tiempo y forma, pero está congelado, mientras que el de Nación, desconoce cuál es, pero no está llegando.