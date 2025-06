Exitosa nueva edición de 'Sociales en Acción'

Desde las 9:00 hasta las 17:00 hs. de este martes se desarrolla la 25° edición de la iniciativa "Sociales en Acción", la cual es llevada adelante por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Agustina Pagano, coordinadora de la actividad, dialogó con la Unidad Móvil de LU32 y señaló la importancia de acercar la Facultad a los adolescentes y anticipó una jornada exitosa.