Domingo 24 de Agosto de 2025

NACIONALES

22 de agosto de 2025

Emergencia en Discapacidad: “Es un tema que viene relegado desde hace mucho”

Entrevistada por LU32, Paula Canevello, abogada, y miembro del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de Azul, en representación del Instituto de Participación y Planificación de dicho municipio, manifestó el impacto de la ley, la inconstitucionalidad del veto presidencial y la posible judicialización.

Sobre el impacto de la ley de emergencia en discapacidad, explicó “es un tema que viene relegado desde hace mucho tiempo en el país. Es una de las peores situaciones históricas a la hora de hacer una vida amigable de la persona con discapacidad y su familia”.

Y continuó explicando “esta ley apunta a estabilizar la situación y dejar de lado a las personas que se encuentran en esta situación. Estamos atravesando una situación muy compleja. Hay que garantizar derechos. Llegado el caso que se judicialice, esperamos llegar a un fallo favorable”, remarcó.

Sobre la posible judicialización de la ley explicó, “que esa una cuestión de fondo, no de formas. El estado nacional tiene una responsabilidad y debe garantizar los derechos. No hablamos de montos grandes, se calcula que es de 2.5 puntos del PBI, por lo que se podría conseguir los fondos. El tema es la decisión política de hacer esos cambios, con respecto a lo presupuestario”, finalizó.

