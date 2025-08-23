Domingo 24 de Agosto de 2025

23 de agosto de 2025

Lisa Di Cione: “Charly tenía esa mirada tan vivaz que lo caracteriza, fue un momento hermoso”

En Enfocados charlamos con la referente de la catedra de músicas populares de la Universidad de Buenos Aires, que el pasado martes distinguió con el doctorado Honoris Causa a Charly Garcia.

“Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”, sostuvo el intérprete con un gesto en señal de los dedos en forma de “V”, antes de ser el foco de los flashes junto a su título.

Con el aula 108 al máximo de su capacidad, se llevó a cabo la emotiva ceremonia que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior, tras una iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a través de su Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular.

Durante la ceremonia, el legendario cantautor agradeció a la gente y se refirió a la cultura en escuetas palabras antes de retirarse, sin embargo, los presentes entonaron sus éxitos incluso en su ausencia.

 



