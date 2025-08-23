Tandil: multitudinaria marcha para pedir justicia por Iván González

El diario de Tandil-Mario González, padre de Iván, quien días atrás dialogó con Lu32, se mostró conmovido por el acompañamiento: "Es fruto de todos los chicos que están atrás de todo esto, no solo de la familia. Sabíamos que había mucho apoyo de la gente, esto es impagable. Estamos contentos, a pesar de la tragedia, de todo lo malo hay que sacar algo bueno". Sobre la causa judicial, expresó que "sigue su curso, con los tiempos de la justicia, que no son los que uno espera", y remarcó: "Esto es para que la gente vea lo que era Iván, el resto es todo secundario".

Su hermano Lucas también tomó la palabra frente al Municipio, donde destacó el sentido de la movilización: "La entrega del petitorio fue simbólica, todos se enteraron lo que pasó. Seguimos esperando la pericia accidentológica, que recién va a estar a mitad de noviembre, mientras tanto lo que más nos duele es que el tipo está libre, no le calentó. Por lo que hacemos charlas y todo esto, es para que no le pase a nadie más, la vida de Iván nadie me la va a devolver. Para eso estamos acá y vamos a seguir fuertes, haciendo marchas y charlas de concientización".

Jere, amigo de Iván y sobreviviente del choque, coincidió en que las actividades de concientización son una herramienta clave: "Las charlas son lo que nos dan fuerza y necesitamos que la gente nos escuché un poco más". En ese sentido, insistió en que el petitorio también reclamó un cambio en los controles: "Aunque la Municipalidad con la Justicia no pueda hacer mucho, es necesario que sean mejores los controles, no pueden ser siempre los mismos días en el mismo lugar. El papá de Iván fue a una estación de servicio en la ruta, y esa misma noche habíamos pasado muchos chicos alcoholizados a comprar hielo. Eso no puede pasar más y eso lo controla la Municipalidad".

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando. El abogado de la familia, Gastón Argeri, explicó que aún se encuentra en una etapa temprana y que recién el 13 de noviembre está prevista la pericia accidentológica. Confirmó que el conductor de la camioneta Ford Ranger, Ignacio Clemente, tenía la licencia vencida desde octubre de 2023, y que se aguardan los resultados oficiales de los análisis de alcoholemia y consumo de estupefacientes. Argeri no descartó solicitar la prisión preventiva del acusado y adelantó que la carátula pasó a ser "homicidio culposo", aunque para la querella corresponde que se considere "homicidio culposo agravado".