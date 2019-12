Un joven con herida de bala en Barrio Sarmiento

Todo ocurrió en la madrugada de este sábado y es motivo de investigación. En calle Mitre al 1500 un joven de 21 años fue herido con un arma de fuego en su pierna derecha, fue trasladado en ambulancia al hospital municipal, donde los médicos de guardia informaron que no hay riesgo de vida y que la herida es en el muslo con orificio de entrada y salida. No tendría compromiso vascular". En el lugar de los hechos trabajó personal de la Policía Científica y hasta el momento no se saben los motivos del hecho aunque el Gabinete de Investigación de Comisaria Primera se encuentra trabajando en la investigación.