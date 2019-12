Horarios del transporte público de pasajeros durante Navidad

Dichos cambios comprende tanto los recorridos de la línea urbana (Tu Bus) como interurbana (Ola Bus), que recorren los distintos puntos de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría, respectivamente.

A continuación se detallan cómo funcionará cada servicio:

Tu Bus

Martes 24 de diciembre: horario normal

Miércoles 25 de diciembre: horario de domingo

Ola Bus

Este martes no se realizarán los siguientes recorridos:

Línea 509: de Olavarría a las 21:00 y a las 22:30 horas y de Loma Negra a las 21:45 y a las 23:15, no saldrán colectivos.

Línea 510: de Olavarría a las 21:10 y a las 22:40 horas, de Colonia San Miguel a las 23:40 horas y de Sierras Bayas a las 22:00 y a las 23:50 horas, no saldrán colectivos.

Línea 514: de Olavarría a las 21:00 horas y a las 22:45 horas y de Hinojo a las 22:00 y a las 23:30 horas, no saldrán colectivos.

Terminal de Ómnibus

La actividad en la Terminal de Ómnibus de Olavarría se verá reducida, teniendo en cuenta que no se producirán ni arribos como así tampoco partidas de micros de larga, media y corta distancia.

En este sentido, la Terminal permanecerá cerrada desde las 22:00 horas del martes 24 de diciembre, hasta las 07:30 horas del miércoles 25.

Cabe agregar, que asimismo no estarán habilitadas en ese lapso horario, las agencias de los distintos servicios de transporte.