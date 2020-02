Diputados aprobó la reforma de jubilaciones de privilegio de la Justicia y la diplomacia

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley de reforma de las jubilaciones de privilegio de la justicia y del servicio exterior, en una sesión especial que se realizó con la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio.

La iniciativa fue sancionada en general con el voto de 128 diputados y 2 abstenciones, tuvo un rápido tratamiento en particular y podría tratarse mañana en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

La aprobación del proyecto se realizó en una sesión caliente que estuvo marcada por la denuncia de irregularidades que efectuó Juntos por el Cambio sobre la conformación del quórum, al sostener que el diputado Daniel Scioli no podía participar de la deliberación porque fue designado embajador en Brasil.



El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió que el acto era "inválido" debido a que se conformó con la presencia de "un miembro del Poder Ejecutivo, ya que el diputado Daniel Scioli fue designado como embajador de Brasil y ya tiene acuerdo del Senado" para ello.



"Esta Cámara ha funcionado estos dos meses con la colaboración de Juntos por el Cambio y nosotros estábamos dispuestos a alcanzar acuerdos sobre las jubilaciones pero no vamos aceptar este atropello de armar quórum con un embajador", advirtió Negri.



Ante ese reclamo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aclaró que mientras Scioli "no haya presentado la renuncia sigue siendo diputado" y detalló que su designación como embajador se oficializará "cuando se haya publicado en el Boletín Oficial".



Por su parte, Scioli informó que presentará su renuncia el lunes 2 de marzo y precisó que su nombramiento requiere de un decreto del gobierno que se publicará en el Boletín Oficial.