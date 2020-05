Fernández saludó a los trabajadores y les pidió que "no bajen los brazos"

El presidente Alberto Fernández saludó hoy a los trabajadores en su día y les pidió que "no bajen los brazos", que "queda todo por delante", luego de recorrer la empresa de producción de piezas para la industria automotriz Barack Mercosul, en el municipio bonaerense de San Martín, que comenzó a fabricar barbijos y cofias para colaborar en la lucha contra el coronavirus.



"Aprovecho para saludar a todos los trabajadores de la Argentina, a ustedes también que están trabajando en un día así y brindarles mi cariño, mi afecto y pedirles que no bajemos los brazos, que queda todo por delante", dijo el mandatario.



Durante la recorrida por las líneas de producción y su contacto con los trabajadores de la planta, destacó que este tipo de emprendimientos “hablan muy bien de los empresarios que se dieron cuenta que había una demanda que la Argentina ni siquiera podía satisfacer importando productos, entonces se reconvirtieron e hicieron barbijos en absoluta condición de higiene”.



“Uno valora mucho los emprendimientos de este tipo para poder responder a la demanda que la salud estaba necesitando en estos momentos”, subrayó el mandatario en declaraciones a la TV Pública, al término de la actividad en la planta bonaerense.



La fábrica produce los barbijos con una máquina que fue traída desde China en uno de los vuelos que realizó Aerolíneas Argentinas para transportar insumos sanitarios para mitigar la propagación de la pandemia en Argentina.



A la vez, la producción de barbijos y cofias tiene como objetivo garantizar el sostenimiento de las fuentes de trabajo en la empresa, destacaron desde el Gobierno.



Alberto Fernández

✔@alferdez

En la calle o desde sus casas, el trabajo que realiza cada argentino y cada argentina en medio de la pandemia es fundamental.



Gracias a los y las que trabajan por ponerse la Argentina al hombro. Y por llevarla en el corazón.



Feliz #DiaDelTrabajador.

[Embedded video]

3:17 PM - May 1, 2020

Al enviarle un mensaje a los empresarios, el Presidente sostuvo que lo "más importante es que nosotros mantengamos la estructura económica argentina" en un país que se "ha distinguido porque, durante muchos años, desarrolló una industria propia".



"Para nosotros el cuidado de nuestra industria es central, porque eso nos da poder como sociedad, nos da trabajo a muchos argentinos. Piensen ustedes que somos uno de los pocos países del mundo que hace respiradores automáticos. En Argentina, eso empezó con dos hermanos, un ingeniero y un médico, que se dieron cuenta que eso podía ser demandado por el mundo", añadió.



En ese sentido, insistió que para su administración "el cuidado de la industria es central" y que como lo que "tenemos que hacer es cuidar que no se desmorone la industria nacional por la situación económica mundial" es que "el Estado está haciendo un enorme esfuerzo apoyando la seguridad en el trabajo, apoyando la continuidad de los salarios y esperando que pronto pase para que todos empiecen a producir y vuelvan al orden que deben tener".



Al ser consultado sobre si mantuvo o no conversaciones con las centrales obreras, el Jefe de Estado respondió que ya estuvo reunido "en su momento" tanto con la CGT como con otros líderes sociales como Hugo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (La Bancaria).



"Hoy me voy a dedicar a llamarlos a todos. Todos saben que soy peronista y saben cuánto valoramos el trabajo", sostuvo.







Durante su visita a la planta, el mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.



También estuvo presente el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y los directores de la firma Juan Pablo Lerma y Pedro Ergo.



La producción de la planta incluye la fabricación de barbijos quirúrgicos, tapabocas troquelados, cofias hidrofóbicas, camisolines quirúrgicos hemorrepelentes e hidrofóbicos, mamelucos hidrofóbicos y quirúrgicos hemorrepelentes, y cubrecalzados.



Barack Mercosul fue creada en 2009 y produce piezas para la industria automotriz. Cuenta con tres unidades de negocios que se encargan de la fabricación de piezas metálicas en alambre; el procesamiento de distintos materiales como espumas, tejidos, gomas, y caucho; y el ensamble de autopartes.

FUENTE. TÉLAM