Crece la grieta en muchos países ante el alivio de las cuarentenas

Disputas políticas y fracturas regionales se agravaban este jueves en varios países en torno a cuán rápido levantar cuarentenas por el coronavirus, en medio de un persistente choque entre la devastación económica mundial y los temores a una segunda ola de contagios más letal que la primera, que ya dejó unas 265.000 muertos en cinco meses.



En Italia, gobernadores exigen al gobierno central una reapertura aún más rápida que la iniciada esta semana, en Francia los alcaldes rechazan llamados de París a reabrir escuelas desde la próxima semana y en el Reino Unido, que también está por flexibilizar su cuarentena, Escocia advirtió hoy que apresurarse demasiado permitirá al virus causar mayores estragos.

Cualquier alivio significativo de las restricciones en esta etapa sería muy, muy riesgoso”

Las tensiones políticas por el equilibrio entre cuarentenas y economía también se replican en América Latina, donde gobernadores de regiones de Brasil han impuesto restricciones a contramano del gobierno central, que las rechaza, y ciudades de Ecuador decidieron esta semana no empezar con un previsto relajamiento debido al riesgo sanitario.



Estados Unidos

La grieta también es evidente en Estados Unidos, donde casi la mitad de los 50 estados han reanudado actividades pese a la alarma de las autoridades sanitarias del país más afectado por la pandemia, que hoy superó las 73.000 muertes y ya tiene casi 1,23 millones de infectados.



Además, un modelo matemático de una universidad estadounidense predice ahora que el país tendrá 134.000 muertos por coronavirus, el doble que su estimación previa de esta semana, debido a las aperturas de los estados.



El descalabro económico planetario escaló hoy aún más.



En Estados Unidos, casi 3,2 millones más de trabajadores pidieron subsidios de desempleo la semana pasada, con lo que subió a más de 33,5 millones el total de personas que ha perdido su trabajo en el país en las últimas siete semanas, informó la agencia de noticias DPA.



Reino Unido



En este país, donde ya hay más de 30.000 muertos, cifra sólo superada por Estados Unidos, el gobierno mantuvo una cuarentena que ya lleva seis semanas y que expiraba hoy, pese a que el domingo próximo el primer ministro Boris Johnson prevé anunciar el relajamiento de algunas restricciones a partir del lunes.



Desde el 23 de marzo, en el Reino Unido sólo se puede salir de las casas para mandados o compras esenciales y para hacer ejercicio.Johnson, quien él mismo tuvo coronavirus, dijo hoy que su gobierno actuará con "máxima precaución".



Asimismo, el Banco de Inglaterra advirtió hoy que la economía británica se contraerá este año un 14%, su mayor caída anual desde 1706.



Francia



Más de 300 alcaldes de la región de París urgieron hoy al presidente Emmanuel Macron a demorar la reapertura de las escuelas, prevista para el lunes. Jefes comunales de las regiones más remotas de Francia ya han dicho que no reabrirán los colegios, y muchos padres no los mandarán a clase.



En un comunicado, los alcaldes de la región de París dijeron que el cronograma para las escuelas es "insostenible y poco realista" y se quejaron de haber sido "forzados" a preparar los establecimientos educativos para su reapertura sin suficiente personal ni equipamiento.



Italia



Gobernadores de regiones italianas siguieron presionando hoy para abrir comercios y restaurantes, apenas días después de que el gobierno central lanzara una relajación gradual de la cuarentena que permitió el regreso al trabajo de unas 4,5 millones de personas.



Los gobernadores quieren que se les permita fijar sus propios planes de reapertura, según el índice de contagios y las necesidades económicas de sus regiones.



No obstante, luego de críticas de la Iglesia Católica, el primer ministro Giuseppe Conte resolvió hoy uno de los focos de conflicto al habilitar las misas públicas desde el 18 de mayo.



Italia ya tiene casi 30.000 muertos por coronavirus.



España



Con más de 25.800 decesos, el apoyo al gobierno español se está resquebrajando tras siete semanas de cuarentena, con algunas regiones y partidos opositores que exigen un fin del estado de emergencia declarado el 14 de marzo.



El presidente Pedro Sánchez ha dicho que es demasiado prematuro, y ayerlogró, a duras penas, prorrogar la cuarentena -que ya ha sido relajada- hasta el 26 de mayo.





Alemania y Rusia



Durante una reunión con la jefa de gobierno, la canciller Angela Merkel, celebrada ayer, se acordó que los gobernadores de los 16 estados alemanes tengan gran poder para decidir cuándo reabrir más sectores de la economía, aunque también que tendrán que volver a imponer las restricciones en caso de que los casos repunten.



En Rusia, donde los casos están subiendo velozmente y que hoy registró un récord diario de más de 11.000, el presidente Vladimir Putin ha delegado el cumplimiento de las cuarentenas en los gobiernos regionales, con lo que hay gran variedad de regímenes en todo el país.



A nivel global, el virus ya ha infectado a más de 3,7 millones de personas y causado más de 264.000 muertes, según el recuento de actualización permanente de la Universidad Johns Hopkins.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU, que sólo actualiza sus cifras una vez al día, dijo hoy que los fallecidos en el mundo por el virus son más de 254.000 y los casos, 3,67 millones.