Apoyo del Partido Obrero Olavarría a Ceramistas

Repudiamos el accionar de la empresa y su holding empresarial, la Sociedad Comercial del Plata, quienes a pesar de tener ingresos multimillonarios durante 2019 depositaron esta quincena la miseria de 5 mil pesos. Con total descaro, extorsionan al colectivo obrero condicionando el depósito del resto del sueldo a la llegada de la ayuda de Nación. Pero la manipulación no termina allí: la patronal se vale del nefasto acuerdo entre la UIA, la CGT y el Ministerio de Trabajo para pagar hasta un 75% del sueldo de los trabajadores, que vieron suspendida su actividad desde el inicio de la cuarentena. Vale mencionar que este grupo empresario tiene participación en numerosos negocios: es dueño del Parque de la Costa, de la destilería Dapsa, de Ferroexpreso Pampeano, de Omega Grains, accionista del Casino del Tigre y propietario de una porción de la Compañía General de Combustibles; incluso su presidente, el empresario Ignacio Noel, es dueño de la alimenticia Morixe.

Todo esto da indicios de que no estamos ante una pequeña empresa que dada la crisis económica profundizada por la pandemia se ve imposibilitada de pagar integralmente lo salarios a los trabajadores. Por el contrario, estamos ante un grupo empresario con espalda suficiente como para pagar el salario íntegro, sin subsidio estatal alguno, mientras dure la pandemia. Esta patronal utiliza de excusa esta situación para ajustar por el hilo más fino y guardarse las ganancias millonarias que se ha embolsado. Es por esto que desde el Partido Obrero sostenemos que es necesario que la empresa abra los libros contables, muestre los números reales y se someta a una auditoría de los trabajadores. Si “necesitan” el auxilio estatal, deberían demostrar cuál es la situación que atraviesa el holding empresarial para pagar migajas salariales.

Desde el PO entendemos que la asistencia estatal ante la cuarentena debe estar disponible, pero no para los grupos empresarios que especulan con la situación de crisis económica y sanitaria. Mientras el gobierno nacional se dispone a usar los fondos de la Anses para subsidiar a patrones como los dueños de Cerro Negro, en los barrios las familias trabajadoras, en blanco, precarizadas o desocupadas pasan necesidades extremas y apenas si tienen la suerte de recibir $10.000 del IFE y/o una bolsa de alimentos cada 15 días. En este sentido, defendemos y exigimos el inmediato tratamiento del proyecto de impuesto a las grandes fortunas que la banca del PO-FITU presentó en el congreso, que propone recaudar U$S 15.000 millones para la emergencia sanitaria y económica ante la pandemia del Covid-19. La Sociedad Comercial del Plata debiera ser gravada por este impuesto y no beneficiada con subsidios que salen del dinero de los jubilados.

Desde el PO-FIT Olavarría acompañamos el reclamo del SOECO de pago inmediato de los salarios íntegros a cada uno y una de los/as trabajadoras. Saludamos la movilización que realizaron el día viernes al municipio haciendo responsable de esta situación también al Estado. La acción directa y la lucha callejera, guardando los cuidados necesarios ante el Covid-19, es la única forma de garantizar que se depositen los salarios adeudados ¡Basta de abusos y ajustes de todas las patronales! ¡Viva la lucha y la organización de los trabajadores ceramistas! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!