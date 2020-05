Tras el primer fin de semana, confirman salidas recreativas también para el que viene

El próximo fin de semana, que es largo por el 25 de Mayo, los olavarrienses podrán salir, como lo hicieron este, el sábado 23, domingo 24 y lunes 25.

Recordemos que el decreto que autoriza las salidas indica que “las personas que deben cumplir el ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico”.

Los ciudadanos no deben alejarse más de 500 metros de su residencia, en una duración máxima de sesenta minutos en la salida. No podrán utilizar el transporte público o vehicular y en todo momento “se deberá guardar un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente”.

El Decreto señala, además, que en “ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria. Para esta salida se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla o barbijo casero”.

Se informa que todos los ciudadanos deberán portar su DNI y que se prohíbe expresamente “la utilización de bancos, juegos de plaza, y/o similar; al igual que el uso de los bebederos instalados en los parques municipales. Se podrá llevar bebidas hidratantes o infusiones, una por persona, y no se permitirá compartirlas en ningún caso”.

Las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con enfermedades cardíacas, personas con inmunodeficiencias, personas con diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses y personas que padecen obesidad mórbida, no tienen permiso de salidas de esparcimiento.