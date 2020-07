‘Ojalá el 10,5% de IVA se aplique a toda la cadena’

Explicó que ellos en la leche que compran a a los tambos pagan el 21% de IVA.

Sostuvo que es confuso lo que pasa, porque no paga IVA el ultimo eslabón de la cadena, de una leche que prácticamente no existe, ya que es la que no tiene aditivos.

Reiteró que el tema es confuso, porque casi no quedan leches en el mercado que no tengan aditivos, por eso la mayoría pagan el 21% de IVA.

Adelantó que si se puede lograr que toda la cadena pague el 10,5% de IVA puede haber una baja en el precio que paga el consumidor.

En otro orden, sostuvo que la leche conforma el 85% del costo, aproximadamente, de lo que son los productos derivados como el queso.

Reveló que, a nivel nacional, el tambero está cobrando $18 ó $18,50 mas IVA, por litro de leche.

Es un precio bajo, consideró, teniendo en cuenta los costos de la producción. Es una de las actividades más golpeadas.

El año pasado hubo una recuperación del precio, pero ahora hace 6 ó 7 meses que no se aumenta.

Esto, afirmó, de a poquito va a ir cambiando.

Adelantó que se viene un aumento del 3, 4 ó 5 % en el precio de los alimentos, para acompañar la inflación, aunque no será por ahora, sino más adelante.

Finalmente, para la región, llevó tranquilidad respecto a que continúa en marcha, pero lenta, la construcción de la fábrica de quesos en Líbano.

Se demoraron por la pandemia, que ralentizó la obra, pero van a terminarla y poder cumplir con el sueño de la fábrica en la localidad.