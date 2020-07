Fernández sobre la reforma judicial: "Estamos absolutamente abiertos a escuchar opiniones"

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno está "absolutamente abierto" a escuchar opiniones en relación a la reforma judicial, destacó que se trata de un debate que "va a pasar por el Congreso" y aseguró que "no se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema sino buscando su mejor funcionamiento".



En este sentido, entendió que el Máximo Tribunal "puede funcionar con cinco miembros" como actualmente, pero consideró que "está funcionando mal" y que su trabajo está "virtualmente paralizado".



Así lo expresó en una extensa entrevista que brindó a la FM Radio Con Vos, en la que subrayó quela reforma judicial, cuyos lineamientos fueron presentados públicamente este miércoles, no constituye "un decreto de necesidad y urgencia" sino que se trata de una iniciativa que "será debatida en el Congreso" y en la que "la oposición tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres".



No se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema sino buscando su mejor funcionamiento”

ALBERTO FERNÁNDEZ



"Toda mi vida he dicho que la Corte debe tener cinco miembros, pero con cinco miembros está funcionando mal y está virtualmente paralizada", dijo el mandatario esta mañana.



En una entrevista que se prolongó durante una hora y en la que se trataron diferentes temas, el jefe de Estado dijo también que "cuando habla" con juristas "se encuentra con un montón de falencias de la Corte" Suprema y con la visión de que "lo que resuelve lo hace con una "arbitrariedad absoluta" y "eso funciona mal".



En cuanto a las diferentes opiniones que genera el proyecto, recordó que "todos pueden plantear sus pareceres, estamos absolutamente abiertos porque queremos que la justicia funcione de otro modo, no queremos otra cosa".



En paralelo, se preguntó: "¿Alguien me puede decir que la justicia federal ha funcionado bien en los últimos 20 años, porque el que me dice eso es un gran cínico?".



"Creamos una comisión para que analice otros problemas que son muy técnicos, la oposición y los medios simplifican y dicen que el Gobierno quiere someter a los miembros de la Corte", lamentó el Presidente.





Comisión de expertos

En esa línea, explicó que la comisión de expertos que se creó para asesorar al gobierno nacional en la Reforma tendrá "90 días a partir de agosto" para darle "consejos".



El Presidente presentó este miércoles en un acto en Casa Rosada el proyecto de ley que en las próximas horas enviará al Congreso para su debate.



Respecto al comité dejó claro que sus consejos "no tienen que ser unánimes" y que "puede haber dictámenes de mayoría y minoría y después" se formará "opinión".

[El proyecto plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal.]

"Hay una gran falacia en todo esto", advirtió, acerca de los que plantean que tendría que haber consultado antes sobre el tema, y enfatizó que eso ocurre porque "me están proponiendo que repartamos los jueces y no lo voy a hacer, quiero jueces dignos".



El jefe de Estado planteó que "hay otros cuestionamientos a la Corte como que solo intervenga en cuestiones de sentencia definitiva" y consideró que "eso puede dar lugar a cuestiones muy graves".



En otro orden, expresó que "no creamos nuevos juzgados porque las secretaría existen y las causas quedan en su juez natural, es decir que el tribunal sigue funcionando, es exactamente lo mismo".



Fernández, sobre ese aspecto, aseveró que la propuesta oficial "ha acotado enormemente la discrecionalidad a la hora de seleccionar los jueces" y dijo respecto a las críticas que recibe la iniciativa que lo que buscan es "manipular la cabeza de la gente".





El anuncio

En la presentación del miércoles el Presidente dio a conocer un proyecto de reforma judicial que plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados, entre otros aspectos.



Fernández hizo el anuncio acompañado por funcionarios del Gabinete e integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que trabajarán durante 90 días para elevarle propuestas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia.



"El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión", expresó Fernández el miércoles durante la presentación del proyecto que se espera ingresará al Congreso a través del Senado en las próximas horas.