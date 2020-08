Argentina duplicó los muertos en 21 días y superó los 4 mil fallecidos por coronavirus

La Argentina superó hoy los 4.000 fallecidos por coronavirus, el doble de lo que tenía hace 21 días, con un promedio que esta semana oscila entre los 115 y 120 muertos diarios, y especialistas consultados por Télam señalaron que se trata de personas que contrajeron el virus 15 o 20 días atrás.



"Estamos viendo que en términos generales la proporción de fallecidos con respecto a los casos se mantiene relativamente estable; entonces más casos diarios implica más muertes. El 15 de julio llegamos a los 2.050 muertos, 21 días después los duplicamos", dijo a Télam Soledad Retamar, investigadora y analista de datos de la Universidad de Entre Ríos.



Retamar afirmó que "hoy tenemos un promedio diario de 5.700 casos (considerando los últimos 7 días) y hace una semana este promedio era de 5.320, es decir que se incrementó en un 8 por ciento".



"Si bien la 'aceleración' es menor que antes (porque el porcentaje de crecimiento semanal es menor), con tanta cantidad de casos ese 10% aproximado semanal implican entre 400 y 500 casos diarios más que en la semana pasada".



La investigadora describió que "respecto a los fallecidos el promedio diario de la semana pasada era de 98 decesos diarios y hoy el promedio es de 115, por lo que de mantenerse ese crecimiento en 24 días, es decir a fines de agosto, llegaríamos a los 8.000 fallecidos y superaríamos los 400.000 casos".



Retamar destacó que "otro dato a tener en cuenta es que se estima que aproximadamente el número de fallecidos de hoy es una proporción de los casos de hace 2 ó 3 semanas; eso implicaría que en dos semanas podríamos ver números de fallecidos diarios que ronden los 180/190".



En el mismo sentido, el médico infectólogo Omar Sued, integrante del Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud, sostuvo que "la cantidad de muertos va a seguir aumentando, al igual que el número de casos, ya que en el Área Metropolitana de Buenos Aires la tendencia es estable pero creciente".



"Si no se baja la transmisión nada hace pensar que baje espontáneamente, y lo que uno ve es que la movilidad aumentó en forma importante en las últimas semanas", aseguró Sued, también presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



En coincidencia con Retamar, el especialista dijo que el aumento de fallecidos diarios también es esperable porque "una persona muere en promedio 21 días después del inicio de los síntomas", por lo que "los muertos de hoy son los nuevos casos de hace dos o tres semanas".



El Ministerio de Salud informó esta mañana 30 nuevos fallecimientos, lo que elevó a 4.009 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 88 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados.



"Hace dos semanas hubo un salto significativo en la cantidad de fallecidos porque llegó la notificación de casos demorados; sigue sucediendo que hay una notificación con retraso de las personas fallecidas y se está viendo con casos de Jujuy y La Rioja",describió por su parte el contador y analista de datos Martín Barrionuevo.



E indicó que "no obstante, la cantidad de fallecidos de hoy es consistente con el número de casos que teníamos hace 15 ó 20".



Barrionuevo, quien es senador de Corrientes, calculó que el "índice de letalidad móvil" -que contempla el promedio de los fallecidos de los últimos siete días en comparación con los casos promedio de hace catorce- se encuentra en el orden del 2,5% o 3%.



"Esto difiere del índice de letalidad de 1,9% calculado sobre el total acumulado de muertos y el total acumulado de casos positivos desde que comenzó la pandemia y que tiene una variabilidad muy lenta", indicó.



Barrionuevo concluyó que "de acuerdo con esta tasa de letalidad móvil, si actualmente tenemos alrededor de 6 mil nuevos casos diarios, en dos semanas estaríamos en 150 o 180 muertos por día".



No obstante, según un gráfico realizado por Barrionuevo el 2 de agosto, la tasa de Argentina de fallecidos por millón de habitantes ubica al país muy por debajo de otros países de la región como Colombia (205,1 muertos por millón); México (371,5 fallecidos por millón); Brasil (442,5 muertos por millón), Chile (492,1 fallecidos por millón) y Perú (594,8 muertos por millón).