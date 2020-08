Las audiencias presidenciales también tendrán perspectiva de género

Las audiencias del presidente Alberto Fernández serán, en adelante, con perspectiva de género, para comenzar a revertir una carencia en ese sentido, de acuerdo a un protocolo elaborado por la Secretaría General de la Presidencia que será presentado hoy en la Casa de Gobierno, informaron a Télam fuentes oficiales.



El protocolo establece la participación de mujeres y de población LGBTI+, en un mínimo de un 33% en las audiencias solicitadas cuando los asistentes superen las cuatro personas.



La presentación de la normativa, que se realizará a las 14 en el Salón de las Mujeres, estará a cargo de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el director general de Audiencias, Nicolás Ritacco.



"El protocolo de audiencias presidenciales con perspectiva de género fue pensado a raíz de la problemática en torno a la representatividad de géneros en la mayoría de las audiencias del Presidente de la Nación", explicaron las fuentes a esta agencia.



"Visibilizando esta problemática y haciéndonos eco de la misma, desde la Secretaría General y desde la Dirección General de Audiencias se elaboró este protocolo para comenzar a revertir este escenario y aumentar la presencia de los géneros y las diversidades en los espacios de participación, discusión y debate", fundamentaron.



La ministra Gómez Alcorta y su equipo colaboraron en la tarea, tanto en la elaboración del protocolo, como en los cursos y capacitaciones de concientización a quienes no cumplan con el protocolo o no comprendan la importancia del mismo y soliciten capacitación.



Para la elaboración, se tomaron en cuenta precedentes como la Ley N°27.499, conocida como “Ley Micaela”, la creación del Ministerio del Mujeres Genero y Diversidad de la Nación y la posición del Gobierno sobre la importancia de la igualdad de género.



"Nos hacemos eco y aportamos nuestra iniciativa para que seamos un Estado y un país cada vez más inclusivo, igual y democrático para todos, todas y todes", subrayaron las fuentes.



Ese requerimiento se informará anteriormente a los solicitantes y la Dirección podrá pedir que se hagan modificaciones en la participación.



Asimismo, las ubicaciones se distribuirán teniendo en cuenta además del rango protocolar, la representación equilibrada de los géneros y se evitarán expresiones que reproduzcan estereotipos de género.



El protocolo establece que se le enviará una nota a quien no haya cumplido, en la que se pondrán a disposición cursos y capacitaciones en la temática de género dictados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.