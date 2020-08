Alberto Fernández celebró que la mujer "participe hoy de la obra pública"

El presidente Alberto Fernández anunció hoy una serie de políticas para promover la participación de mujeres en el ámbito de la obra pública y señaló que esas iniciativas son "en honor de Micaela García, para regalarle la sociedad que ella no tuvo cuando un violento frustró sus sueños".



Fernández homenajeó a la joven, víctima de un femicidio en 2017, quien ayer hubiera cumplido 25 años y que llevó a la sanción en diciembre de 2018 de la llamada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género para agentes de los tres poderes del Estado.



"Por Micaela, en su honor, por su recuerdo, vamos a regalarle la sociedad que ella no tuvo cuando un violento frustró sus sueños: una sociedad con más respeto a la diversidad, cuidado a la mujer e igualdad", dijo el jefe de Estado al encabezar desde la residencia de Olivos los anuncios



Acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, el Presidente se comunicó a través de videoconferencia con 30 intendentas de todo el país.



"Es una grata casualidad que ayer Micaela hubiera cumplido 25 años y lo que se anuncia hoy es el mejor regalo que le podemos hacer", resaltó el mandatario, quien apuntó que "no hay más espacio para ser tolerante con los violentos ni para que alguien tenga que soportar la violencia de otro por su sola condición de mujer".



Según lo anunciado en el acto, el Gobierno promoverá "nuevas políticas para el desarrollo de proyectos con perspectiva de género" en el ámbito de la obra pública con la articulación de los ministerios a cargo de Katopodis y Gómez Alcorta.



Fernández presentó un plan para sumar la perspectiva femenina a las obras



La iniciativa abarca la construcción de centros territoriales de políticas género y diversidad; la ejecución de proyectos del plan Argentina Hace vinculados al cuidado y acceso a derechos de mujeres, niños y adolescentes, y la prioridad de financiamiento para obras que se ejecuten con paridad, entre otras medidas anunciadas.



También se comunicó que se elaborará un "manual para la gestión de la obra pública con perspectiva de género".



"En el siglo XXI no podemos soportar más vivir en una sociedad que discrimina porque retrocedemos siglos, mientras que cuando se avanza hacia la igualación nos volvemos una mejor sociedad", dijo el Presidente, tras señalar que "las mujeres, hoy en día, trabajan a la par del hombre".



Fernández agregó: "Celebro que la mujer participe junto al hombre en la obra pública y que ponga su empeño por ganar los mismos derechos que tiene un hombre; seré el primero que estará junto a ellas reconociéndoles esos derechos".



"No quiero vivir en una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda; quiero vivir en una sociedad con ciudadanía más allá de identidad de género que cada uno tenga, y lo estamos haciendo poco a poco, entre todos", reflexionó.



En tanto, Katopodis explicó que "se priorizarán los proyectos del plan Argentina Hace que estén validados por el área de género de cada municipio" en función de que cada obra "incluya una guía con criterios claros de enfoque de género en su diseño y ejecución".



"De esa manera se logrará que un Ministerio tan marcado por la masculinidad como el de Obras Públicas pueda ir deconstruyéndose y trabajar en todas las jurisdicciones con una obra pública que esté al servicio de poner en cuestión las relaciones de equidad", manifestó el funcionario.



Asimismo, Gómez Alcorta evaluó que "la reducción de las brechas de desigualdad es una tarea que no es exclusiva" del Ministerio a su cargo "sino que debe estar presente en cada una de las políticas públicas".



"Históricamente, costó mucho a las mujeres el acceso al trabajo vinculado a la obra pública porque las tareas de cuidado nos han tenido reservadas centralmente al ámbito reproductivo y excluyéndonos del productivo", reseñó.



Para la ministra, las labores de la construcción son "oficios masculinizados" en los que que, sin embargo, "cuando se abrieron oportunidades para que mujeres ingresen" al sector "demostraron que tienen alta capacidad y pueden hacer la tarea, muchas veces, en menos tiempo que los varones".



En ese sentido, la funcionaria destacó los trabajos de cuadrillas de cooperativas de mujeres.



"Se necesita que los Gobiernos nacional, provincial y municipal trabajen en la capacitación" en oficios de ese sector "para que puedan resultar accesibles" esas tareas para las mujeres, mencionó Gómez Alcorta, y sostuvo que "hay que promover la infraestructura vinculada al cuidado, a dispositivos (que prevengan) la violencia de género".



Por último, la ministra destacó que "una mayor infraestructura de cuidados contribuirá a una recarga menor de las tareas del cuidado en términos de la familia, que se sabe que recae particularmente en las mujeres".