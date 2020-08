“La pandemia puso en relieve el rol protectorio del derecho del trabajo”

La propuesta forma parte de los cursos virtuales y gratuitos para matriculadas y matriculados que el Colegio de Abogados Departamental ha diseñado para agosto, subrayando el compromiso con la actualización del perfil profesional de sus integrantes, con temas de interés comunitario.

Gastón Argeri, presidente de la institución, reiteró la importancia de apostar a la permanente actualización a partir de la virtualidad, un insumo que ha vuelto ágil y cotidiano el intercambio en el extenso territorio del Departamento Judicial. “La irrupción del nuevo contexto impuesto por la pandemia nos indujo a repensar las prácticas profesionales, las vías de comunicación y, por supuesto, hacer foco en las problemáticas que trajeron aparejadas nueva jurisprudencia en determinadas materias del Derecho, como es el caso del derecho laboral, donde quedaron expuestas las condiciones imperantes y las consecuencias de una situación que obligó a revisar varios aspectos claves”, sostuvo.

Por su parte, Guirado adelantó algunos puntos del análisis que brindará durante el curso, acerca del mundo del trabajo, y algunos de los términos que lo rigen, en tiempos de pandemia.

¿Qué relevancia adquiere el derecho laboral, en este escenario inédito para el universo del trabajo?

Creo que hay varios emergentes interesantes en este contexto: uno de los puntos a destacar es que salió a la luz –tal como lo reflejan los presentes jurisprudenciales- el rol protectorio del derecho del trabajo. Tomó relevancia decisiva y así lo entendieron los jueces y juezas que tuvieron que resolver en este contexto y que interpretaron de manera inmediata el peligro en la demora, haciendo alusión a los considerandos del DNU 329 que precisamente le otorga un marco a esta situación de crisis y vuelve a traer a discusión los fallos de la Corte Suprema de la Nación, de los estados internacionales y lo dicho por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) a raíz de esta situación excepcional.

Si tengo que destacar algo de esta situación excepcional es, justamente, cómo volvió a la luz, a su plena vigencia el principio protectorio respecto del trabajador y cómo quedó en evidencia, al mismo tiempo, la desprotección que tienen estos en situaciones de crisis como la actual.

En relación a lo anterior, ¿hay jurisprudencia reciente y sobre qué aspectos novedosos del derecho laboral se ha construido?

En algunas jurisdicciones como CABA o provincia de Buenos Aires se pudo apreciar claramente cómo se accedió al reclamo y se fue directamente al núcleo del problema, es decir, a garantizar la subsistencia y mantenimiento de la relación laboral. Pero también, se ha podido apreciar cómo se decidieron cuestiones respecto al período de prueba, o en relación a despidos que no cumplían con los requisitos del artículo 243 (el despido debe comunicarse por escrito con expresión clara de los motivos) y además cómo se tuvieron en cuenta específicamente situaciones vinculadas a las cuestiones de género, sobre todo en el caso de las licencias de trabajadoras de servicios esenciales, de lo cual contamos con dos casos a partir de los cuales el sistema, en situaciones extraordinarias, tuvo que contemplar esas particularidades y otorgar licencias. Ante esta crisis, diversos institutos adquirieron una especial relevancia y hubo que debatir los fundamentos, orígenes y diferenciaciones, a raíz de las nuevas perspectivas que generó este escenario.

¿Cuáles fueron los cambios más importantes en el derecho laboral (nacional e internacional) que impuso esta contingencia inédita y cómo impactó en esa especialización?

Una de las cuestiones más relevantes es la vinculada a trabajadores exceptuados y esenciales, sobre todo en trabajadores de la salud, luego de las resoluciones del Ministerio de Trabajo donde, justamente, sacaba de servicio a aquellas figuras no laborables (locación de servicios, médicos residentes, becas, pasantías) como fue el caso de la Resolución 207 y luego de la Resolución 279, en las cuales consta que no obstante no haber una relación de dependencia se los insta a seguir prestando tareas, quedando de manifiesto la existencia de una relación laboral y, ante una situación de crisis, la necesidad de proteger a esas personas y de invocar su presentación a prestar servicios. En relación a lo antedicho, se cuenta con dos fallos de la Corte Suprema respecto a dos médicos en los que se deja constancia de que no había relación laboral pero que, en un contexto de crisis, son muy necesarios y es necesario promover una regulación más protectoria y específica, porque están en la línea de fuego respecto de la enfermedad y hay toda una sociedad que depende de esos trabajadores esenciales.

