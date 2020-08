Dictamen favorable para el DNU del Gobierno sobre servicios de telecomunicaciones

La Comisión Bicameral del Congreso emitió hoy dictamen favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno que declara "servicios públicos esenciales" a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga, en un plenario que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio.



El DNU -que también suspende hasta el 31 de diciembre próximo cualquier aumento en las tarifas de estas prestaciones- fue respaldado con la mayoría que ostenta el Frente de Todos, que tiene nueve de los 17 miembros en esa estratégica comisión conducida por el diputado oficialista Marcos Cleri.



En un plenario -que se extendió por espacio de casi tres horas-, los diputados y senadores del oficialismo defendieron la decisión de declarar como servicio esencial a la televisión paga, internet y la telefonía celular y fija, y la de suspender los aumentos hasta fin de año, a la vez que criticaron la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio de impugnar la convocatoria a la reunión.



Desde la oposición argumentaron -en una carta- que la citación a la comisión "no se realizó con 48 horas de antelación" y objetaron que el protocolo que permite el funcionamiento virtual venció en diputados el pasado 7 de agosto.



Desde el oficialismo, Cleri defendió la validez citación a la comisión al señalar que se hizo con 48 horas de anticipación y recordó que, por tratarse de una comisión especial, el cuerpo "puede funcionar de forma remota y dictaminar también en forma remota".



De hecho, el diputado nacional del Frente de Todos puso de relieve que la comisión funcionó "antes que el protocolo esté vigente" y logró dictaminar sobre la validez de decretos del Poder Ejecutivo previo a la aprobación de ese acuerdo para que la cámara funcione de manera de remota, con la presencia de la oposición.



Desde Juntos por el Cambio, en un comunicado, señalaron que los legisladores oficialistas de la Comisión Bicameral "avanzaron en la aprobación de cuatro DNU violando el Reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados y la ley de DNU, pese a que los legisladores de Juntos por el Cambio impugnaron la convocatoria a la reunión del día de hoy".



Al respecto, el diputado radical Luis Petri dijo "se decide arbitrariamente un temario que no respeta los ingresos de los DNU" y puso como contraste de esto que en el cuerpo "aún no logramos que se trate el decreto de suspensión de movilidad jubilatoria que para nosotros es clave, ya que ajusta sobre los jubilados porque les saca parte de los haberes y viola flagrantemente la Constitución”.



En lo que respecta al dictamen, las rúbricas de los legisladores del oficialismo correspondieron, además por Cleri, a los diputados Pablo Gonzalez, Pablo Yedlin, Mara Brawer, y Lucia Corpacci, mientras que por los senadores estamparon sus firmas Ana Almirón, Maria Teresa Gonzalez, Daniel Lovera, Mariano Recalde y Guillermo Snopek.



Al exponer en la reunión de comisión, Pablo González subrayó que "el modelo de autoregulacion que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, ha fracasado" y señaló que por eso se dicta este DNU para que "más gente se pueda conectar y no solo los que decidan los monopolios".



El legislador puso de relieve que el "Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar, nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar”.



Desde la izquierda, la legisladora Romina del Pla dijo que el decreto si bien "avanza en declarar como esenciales" a las telecomunicaciones, "no altera el funcionamiento de estas empresas, por lo cual se mantienen grandes monopolios"



El decreto



El DNU 690/2020 -firmado en las últimas horas del viernes por el presidente Alberto Fernández- declara "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre próximo, una decisión que fue justificada por la emergencia causada por la pandemia de coronavirus.



Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de incorporar a la ley de Telecomunicaciones un artículo por el cual se establece que los "Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad".



Otro punto clave es que sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: "Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".



Previo al tratamiento del DNU sobre las telecomunicaciones, en la comisión se emitieron dictamenes sobre los decretos vinculados a la extensión de la moratoria para las pymes, sobre el programa Procrear, y otro vinculado a la creación de una agenda para el desarrollo tecnólogico.