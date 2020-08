Se desarrolla la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante

En desarrollo...

En primer lugar, se rechazó el pedido del Frente de Todos para tratar sobre tablas un proyecto de ordenanza que se refería a la extensión del 50% de la Tasa de Seguridad de Higiene. Es un expediente que también estaba ingresado en término reglamentario. Fue rechazado con el voto de JxC y UCR (Voto doble).

Se aprobaron cuatro expedientes por donación.

Comenzaron, 9:20 con el tratamiento de los expedientes ingresados sobre tablas.

Celeste Arouxet, de Radicales en Juntos por el Cambio, presentó una resolución por la extensión de la exención del 50% de la Tasa de Seguridad e Higiene. Más allá de esto, describió muchos problemas con la liquidación de las mismas en estas semanas. Denunció que no se prorrogó la exención, pero que también hubo intereses mal cobrados, ya que desde Rentas le comunicaron a ella, como contadora, que había decretos con condonación de intereses. Pidió que se explique que el sistema de liquidación está funcionando muy mal. Agregó que la situación no está mejorando como dice el intendente, si uno se rige viendo los números del RAFAM, se observa otra cosa. Se preguntó por qué si la situación de la Comuna mejora no se puede sostener la exención. Solicitó que se dispongan planes de pago, como ha hecho ARBA o AFIP, para deudas anteriores y, en general, que no tenga cada contribuyente que ir a pedirlo.

Lastape, por la UCR, consideró que una resolución no es la herramienta adecuada. Mocionó para eliminar el artículo 1 de la resolución que norma sobre la extensión de la exención hasta el 31 de diciembre. La moción fue aprobada con el voto de JxC, la UCR (Voto doble). También pidió modificar el artículo 2, convirtiéndola en una solicitud. Esto fue aprobado por unanimidad. La concejal De Bellis aprovechó para mocionar el agregado de un artículo que pide suspender la exigibilidad del libre deuda para los trámites de Licencias de Conducir. La concejal Arouxet, aprovechó para hacer un agregado en torno a que no se exija el libre deuda de tasas, para renovar habilitaciones comerciales. Estos remiendos fueron aprobados por unanimidad.

El concejal García se lamentó por la modificación de la resolución, ya que el pase a comisión de una ordenanza, demorará el tratamiento cerca de un mes o un mes y medio, sostuvo, y la situación del Comercio es acuciante, dijo. De todos modos le pidió al intendente que haga el decreto lo antes posible, para así se le alivian algunos números a los titulares de los negocios. Aclaró que el Ezequiel Galli lo puede hacer sin que se lo pida el Concejo.

El concejal Aramburu fue crítico con el oficialismo y la UCR, debido a que más allá del instrumento usado, no hay intenciones de ayudar a los comerciantes.

Lastape respondió que no aprueba la resolución porque lo único que hace, es crear falsas expectativas, debido a que lo único que lo puede determinar es modificar la ordenanza o un decreto del Ejecutivo. Los expedientes, afirmó, tardarán el tiempo que tengan que tardar en las comisiones respectivas.

Rodríguez tomó la palabra y le recriminó a Lastape que el Cuerpo aprobó un aumento de tasas sobre tablas, haciendo referencia a que no se estudió. Destacó que es materia y atribución del Concejo, determinar estos temas. El proyecto, modificado, fue aprobado por unanimidad.

Se aprobó por unanimidad una resolución pidiendo mantenimiento a la zona de desagües y barrancas de Grimaldi y Río Bamba.

Por unanimidad aprobaron un proyecto de comunicación que sostiene el beneplácito por la declaración como servicios públicos de las TIC’s. Hubo cruces por el papel del Gobierno de Macri y el de Fernández por los aumentos en servicios públicos y por los ‘vaivenes’ de la Ley de Economía del Conocimiento.

Luego, se alteró el orden del día para tratar una resolución del Frente de Todos, que busca la adhesión de la Comuna a la Ley 14783, reglamentada el año pasado, que dispone la creación del Cupo Trans en el empleo público. Específicamente, la resolución pide que el cupo (No inferior al 1%) se dé en el ámbito municipal.

La alteración se dio por la presencia de público en la barra, convocado por tal norma.