Aporte solidario: el oficialismo busca avanzar en el debate del Congreso

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, aseguró hoy que la voluntad del oficialismo es "ir lo más rápido posible y avanzar esta misma semana en comisión" con el análisis del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aunque sin perder de vista "las prioridades" que impone la pandemia.



"La idea es impulsarlo rápidamente pero hay que compatibilizarlo con el conjunto de las prioridades", dijo Heller respecto al proyecto de ley que propone un aporte extraordinario de carácter solidario a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.



Agregó que su idea es "ir lo más rápido posible y avanzar esta misma semana en comisión" al tiempo que destacó que el proyecto "está orientado a encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor potencial de ingresos posible".



En ese sentido, el diputado del Frente de Todos dijo que tiene previsto "hacer dos reuniones de comisión" y precisó que sería "una explicativa amplia" para disipar dudas y otra para sacar dictamen.



En declaraciones a la radio AM La990, Heller precisó que los alcances de la iniciativa "siempre fueron los mismos", esto es que se trataría como aporte "por única vez".



"No hubo ningún cambio desde que empezamos a hablar de esto", dijo respecto a la iniciativa sobre la que hace unos meses viene trabajando el oficialismo en la cámara de Diputados.



"Tal cual anunciamos siempre el proyecto está orientado a encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor potencial de ingresos posible", aseveró Heller.



Dijo que la iniciativa "toma un punto de partida de 200 millones de pesos como bienes declarados al 31 de diciembre de 2019 por cada una de las personas humanas que resulten alcanzadas por este aporte extraordinario".



Asimismo, Heller precisó que el proyecto establece que "aquella porción de bienes que esas personas humanas tengan declarados en el exterior tiene un recargo del 50 por ciento" y aclaró que si la persona repatría el 30 por ciento de sus tenencias financieras en el exterior, el diferencial desaparece y paga por todo como si tuviera todo en el país".



"No tenemos nombres y apellidos, ni datos actuales. Se ha construido sobre la última base de datos conocida que es de diciembre de 2018. Suponemos que durante 2109 no varió demasiado la cantidad de millonarios", aseveró Heller.



Hagman dijo que el proyecto de Aporte Solidario alcanza a unas 12 mil personas



El diputado nacional del Frente de Todos, Itai Hagman, destacó hoy la importancia del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas "en un país donde los ricos pagan pocos impuestos" y dijo que esa contribución permitirá "seguir financiando políticas de asistencia" ante el impacto de la pandemia de coronavirus.



"Siendo un país donde los ricos pagan pocos impuestos me parece importante que hagan este aporte", aseveró Hagman en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia.



Allí, señaló que lo que se procura con el proyecto presentado el viernes último en la Cámara baja "es buscar cómo recaudar una cantidad importante de dinero para que el Estado pueda seguir financiando políticas de asistencia en la pandemia con un aporte de la menor cantidad de gente".



Agregó que, si se aprueba el proyecto de ley, "no les va a cambiar la vida en nada realizar este aporte" a quienes poseen fortunas", pero "sí le va a cambiar la vida a quienes reciben los beneficios".



El Aporte Solidario Extraordinario será sobre patrimonios de más de 200 millones de pesos y alcanzaría a "unas 12 mil personas", según recordó el diputado.



Hagman remarcó que "en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales", y mencionó que en el "Reino Unido, Rusia, España y Estados Unidos hay un movimiento de los millonarios pidiendo pagar más impuestos".



Respecto a la postura de Juntos por el Cambio, dijo que "hasta hace unos días pensaba que lo iban a votar todos los bloques", y agregó: "Me parecía difícil que alguno se pusiera a defender a un pequeño sector tan poderoso y me sorprende escuchar ahora cierta oposición".