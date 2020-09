RADIO EN VIVO

'No siempre la solución es sacarle al que más tiene'

El intendente Ezequiel Galli afirmó en LU32 que no sabe si va a vetar la exención del 50% en la TSH aprobada por el Concejo este jueves. Respecto a los gimnasios, afirmó que necesitan volver a trabajar, no un subsidio. Consideró 'necesaria' la reunión que tuvo con el ex presidente Macri y también le parece correcto que Rodríguez Larreta vaya a la Corte por el punto de Coparticipación que será destinado a la Provincia. Descartó una motivación partidaria en el reclamo de la policía, al que calificó como justo, aunque no comparte la manifestación en la Residencia Presidencial. Confirmó la infección por covid de un residente del Hogar San Vicente del Paul y la activación del protocolo.