Es el día de la Conciencia Ambiental

Fecha declarada en 1995 por Ley 24605, en memoria a las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda 27 de septiembre de 1993.



La conciencia ambiental implica conocer que es el ambiente, cuales son los problemas ambientales y que podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares para revertir o mejorar las respectivas condiciones.

Se trata de tener conciencia sobre la conveniencia de actuar con respeto y compromiso en los lugares donde nos toque vivir, teniendo siempre presente que el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.



Consideramos esta fecha oportuna para que todos los vecinos de Olavarría puedan reflexionar y tomar conciencia, para que también nuestros vecinos de las localidades serranas y pueblos rurales puedan trasladar esta temática a los distintos problemas ambientales que tenemos, con el objeto de promover dialogo, reflexión, y compromiso para asumir, conforme las distintas responsabilidades, la resolución de los mismos.



Tenemos muchas problemáticas que nos preocupan y que desde hace años estamos trabajando con el ISFD 22, con grupos ambientalistas, con Concejales, Profesores y Alumnos de distintos establecimientos primarios y secundarios. Profesionales de la U.N.C, laboratorios privados, etc.



Hoy nos sigue preocupando la falta de control de los vertidos de líquidos que llegan a los arroyos y lagunas por los desagües pluviales, canales y zanjones. La fumigación descontrolada de agroquímicos en cercanía a donde viven los vecinos, que afectan a los trabajadores rurales, suelos, atmosfera y pozos de agua, flora y animales autóctonos.



La tala de árboles con moto sierras, hachas y serruchos en lugares que fueron declarados Reservas Forestal Municipal Urbana como en el Cerro Luciano Fortabat y Monte Los Fresnos. La cantidad de mini basurales que se producen semanalmente en distintos barrios periféricos de la ciudad. El manejo de los bidones de agroquímicos, la falta de reparación de lugares donde se ha dañados el ecosistema y paisaje por parte de las canteras.



La falta de plan estratégico para la separación de los residuos sólidos urbanos. Los vertidos de aguas servidas y aguas grises sobre el cordón cuneta. La erradicación de granjas y criaderos de cerdos a lugares más alejados del casco urbano.



Es necesario considerar que desde Ejecutivo municipal se lleven a cabo prácticas ambientales, sustentables, de sensibilización y sistemáticas; y no solo sea un simple lema que después no se manifieste en una práctica comunitaria con las herramientas necesarias, y que además caiga en la responsabilidad y compromiso individual de cada vecino.



Hay muchas Leyes provinciales y Ordenanzas Municipales, que deben cumplirse, porque no invertir en más móviles y personal para que en la práctica la Patrulla Ambiental que fue aprobada por ordenanza Nº 4034/16, pueda ejercer mejor su función y tener más control para aliviar o reducir el daño ambiental en nuestro partido. La conciencia y responsabilidad ambiental no solo es de los vecinos, sino del Estado, que deberá a ayudar a que tengamos que convivir con menos problemáticas, y garantizar su equilibrio para mejorar nuestra calidad de vida.