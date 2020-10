Aprueban la preparatoria del Fondo de la Cultura y Deporte

A las 9:30, con algo de demora ocasionada por la ausencia con aviso del concejal Lastape, se dio inicio a la décimo segunda sesión ordinaria del 2020. Se presagiaba un desnivel de fuerzas favorable, esta vez a la Oposición que, de mantenerse unida, tendría mayoría por 10 a 9.

El concejal García fue el primero en tomar la palabra para presentar el proyecto que, señaló, surgió cuando actores del deporte y la cultura se acercaron al Concejo Deliberante. Destacó que el proyecto de base fue enriquecido con aportes de los bloques Cuidemos Olavarría, UCR y Radicales en Juntos por el Cambio, aunque, mencionó, no del oficialismo, ‘pero están a tiempo’ concluyó.

La ordenanza prevé la creación de un Fondo de Emergencia para actividades que no han podido desarrollarse normalmente en el marco del ASPO. El dinero se obtendrá de incrementar las alícuotas de TSH a Cementeras, Bancos, Financieras y grandes supermercados. También el Fondo tendrá aportes de las multas por incumplimiento del ASPO.

Los beneficiarios serán Clubes, espacios culturales, estudios de danza, gimnasios, natatorios y peloteros. Se dará el 30% de lo recaudado a quienes no han podido abrir y el 70% a los que si. Tendría vigencia, en caso de que sea promulgada por el intendente, desde el 1 de noviembre.

La concejal González replicó que es difícil tratar de consensuar durante el trabajo en Legislación y que el proyecto reseñado por García no es el mismo que se había trabajado antes.

También por el oficialismo habló Amespil, y dijo que recibieron el proyecto hace 15 minutos, pese a eso, no están de acuerdo con el origen de los fondos, pero no tienen reparos en torno a la creación del Fondo. Manifestó que les llama la atención el tema de que no está bien explicado cómo se delimita quienes estuvieron con las puertas abiertas y quienes no por ejemplo, dijo, los gimnasios que están abiertos. ‘Creemos que no abarcan a todas las actividades de Olavarría que no han podido funcionar durante el ASPO’. Mencionó que se verían afectados grandes comercios como, por ejemplo, Famularo, que está en la misma categoría que los Supermercados. Por otro lado, sostuvo que el responsable de Minería de la Provincia, Federico Aguilera (N. del R. Frente de Todos), reconoció que ese sector cayó hasta un 60% en abril, luego de haber estado trabajando con poca demanda durante los últimos dos años. Culminó diciendo que los afectados por el cobro de la tasa es probable que impugnen en la Justicia el aumento de la misma. También fustigó la cantidad de dinero que la Provincia destina a la cultura y el turismo, que es 3 veces menor de lo que se recaudaría con esto. Reclamó un mayor estudio de los temas al momento de presentarlos.

García respondió que les gustaría que el dinero salga de Rentas Generales del Municipio, pero como conocen la delicada situación de la Comuna, se ven obligados a asignarles los fondos. Reconoció que no es la solución definitiva, pero la idea es que se sientan acompañados desde la Municipalidad, debido a que Nación y Provincia han colaborado de diversas formas.

Arouxet indicó que el análisis que el oficialismo realizó en sesión podría haberlo hecho en el mes y medio que el proyecto estuvo en Haciendo y lo único que decían era ‘que quede en caja’. Afirmó que el intendente no ha tomado ninguna medida en pandemia para ayudar, que lo único que ha hecho es subir las tasas para beneficiar a las arcas comunales. Pidió seriedad y conocimiento de los sectores. También manifestó ‘Háganse cargo’, en torno a que no tienen el dinero para ayudar a los comercios y cuanto pagan en tributos.

La concejal De Bellis explicó que se llega a esto porque no hubo otra alternativa de trabajo. Era algo que se podía mejorar cuando fue presentado y, de hecho, lo fue, mediante los aportes que hicieron los concejales. Además, sostuvo, es momento de dar respuestas. Se puede mejorar aún más, manifestó, y para eso está la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

Explicó que se crea un Fondo Específico en una cuenta especial y esto hará que no corra riesgo de cobrabilidad. Agregó que le llama la atención que se ponga la lupa sobre el uso que harán los beneficiarios del subsidio con el dinero, cuando se pagó a tres comerciantes 1 millón de pesos en subsidios, en ocasión del recital del ‘Indio’ Solari y el oficialismo no se preocupó.

El concejal Sánchez criticó el ‘no apoyo pero me ofendo’. Recordó que el proyecto busca darle solución a un grupo de emprendimientos que no tenían respuestas del Ejecutivo. La intención era aportar de manera inmediata, sostuvo el edil, aunque reconoce que siempre manifestaron que la solución era la reapertura. Agregó que el pase a comisión pedido por el oficialismo, realmente los hizo creer que se quería mejorar el proyecto. Para él, en una hora de trabajo los concejales de Juntos por el Cambio podrían tener datos certeros de universos, cobros y posibles beneficiarios.

El concejal señaló que los bloques opositores se cansaron de la demora de los oficialistas para incorporar mejoras al proyecto. También se refirió al tema Indio y recordó que un funcionario hasta sacó dinero de su bolsillo para darle a un comerciante.

Endere pidió no irse del eje de la discusión y, para él, no hay diferencias entre lo planteado el 10 de septiembre por ellos y lo planteado por Amespil hoy. Insistió con que puede haber problemas por aumentar las tasas para este tema. Recordó palabras de De Bellis donde afirmaba que por la tasa, debe haber una contraprestación. Volvió a cargar con el tema del proyecto presentado hoy, que no pudieron leer, y manifestó que se crea una tasa, pero no se da la contraprestación entonces se generan falsas expectativas.

De Bellis diferenció lo que es afectar un tercio de la TSH de lo que es la creación de una tasa. Agregó que tanto los Municipios de San Martín como Vicente López lo han hecho. Agregó que las comunas pueden crear tributos especiales, más allá de las tasas por contraprestación.

El compromiso es buscar soluciones y desescalar los conflictos, señaló Guillermo Santellán.

Finalmente, Aramburu pidió hacerse cargo de que son decisiones políticas las que se toman en el Concejo y lo que el oficialismo hace, pese a que la concejal Amespil diga que no hay nada de político. Pidió que trabajen en las comisiones y mencionó que ninguna de las críticas hechas por el oficialismo en sesión, se dio en el trabajo en comisión. Solicitó que se sinceren y que si tienen la orden de no acompañar lo digan y no lo disfracen de técnico.

La votación del proyecto de ordenanza preparatoria, a pedido del oficialismo, fue nominal. Tal lo previsto, el resultado fue 10 a 9, con la oposición tras el positivo y el negativo del oficialismo.

A las 11:10, luego de una hora y media de discusión, se pasó a un cuarto intermedio.

La sesión se retomó 11:40 con el tratamiento de un proyecto de resolución para ampliar el comodato que posee ‘Del Otro Lado del Árbol’ en el Parque Eseverri. El concejal Endere explicó que la comisión de infraestructura visitó el lugar y que, pese a que los comodatos se dan sobre construcciones, esta vez quieren ‘ir un poco mas allá’ y conceder el uso del sector que la rodea también.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.