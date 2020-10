La Mesa de Emergencia rebatió los dichos del oficialismo en el Concejo

Específicamente criticaron los dichos de la concejala Cecilia Krivochen, vocera del proyecto, que mencionaba un ‘intento de toma’ (que finalmente no quedó en lo aprobado) y el ingreso abrupto al Palacio.

El proyecto del oficialismo, para ellos, “cuenta sobre la mediatización de supuestos hechos, manipulados por la desinformación que el gobierno municipal y sus pares a niveles gubernamentales superiores, acompañaron y difundieron como reales, alusión bienvenida para desprestigiar el merecido pedido de familias en vulnerabilidad habitacional, hechos, hasta este acampe, desatendidos por los funcionarios municipales”.

“El bloque de concejales oficialistas interpreta que, en primer lugar, se ingresó de ¿Manera abrupta al palacio municipal? que hubo ¿intento de usurpación? y ¿usurpación

violenta? FALAZ y MALICIOSAMENTE ensucian nuestra presencia pacifica en ese

momento dentro de la municipalidad y fuera de ésta, durante estos 22 días de acampe”.

“Rechazaron por unanimidad los hechos de violencia que recibió un edificio, el silencio acepta, entonces, la violencia que recibieron adultos y menores por parte de la policía, brazo ejecutor de la decisión emanada por representantes del Estado, eso nos quedó claro”.

“El periodismo, presente durante la SENTADA en cercanías a la oficina que el intendente Ezequiel Galli tiene en la municipalidad para recibir a las y los vecinos de Olavarría sin señalar con el dedo “a vos si, a vos no”, no registró un ingreso de manera abrupta como dicen, no hay puertas o cerraduras violentadas, el periodismo o las cámaras del Palacio no han registrado una sola imagen, donde se entrevea algún intento de toma o de violencia hacia terceros, ejercida o incitada por algún compañero o compañera que apoyan estos pedidos”.

“Ya lo comunicó el intendente “quienes violentaron el edificio público están identificados” y arremetió, "no pertenecen a la marcha de los skaters". Y “Hay una causa judicial en marcha”. Esto significa una cosa: aprovechar los hechos ocurridos a fin de empezar a perseguir y hostigar a nuestros referentes”.

“Aunque hay hechos reales, otros se inventaron a conveniencia con la necesidad del intendente por desarticular las carpas sin brindar ayudas y con garantías del Estado, todos y cada uno de nosotros ahora, somos pasibles de armados de causas que atenten contra nuestras libertades”.

Lamentamos que el cuerpo de ediles, aunque alguno se haya mostrado comprensivo con nuestro reclamo y con el tiempo que venimos solicitando audiencia con el intendente, nohayan repudiado masivamente la violencia que la policía ejerció contra una madre, hacia menores presentes, hechos que encuadran y son de repudiar, tales como la violencia de género, la violencia institucional y la vulneración a los derechos del niño, niña y adolescentes, lamentamos que no hayan repudiado la sistemática vulneración a los derechos humanos que padecemos a diario, lamentamos que no hayan repudiado el no ejercicio del rol de intendente, como representante de Estado, por su caprichosa manía de no querer atendernos y accionar constructivamente en las peticiones que venimos exponiendo”.

“Son el Estado, no una asociación de beneficencia a quien tengamos que acudir en busca de solidaridad, tienen la responsabilidad de cumplir con el cargo que les fuera conferido, por su propia petición a las y los vecinos de Olavarría. SOMOS LAS Y LOS VECINOS DE OLAVARRIA Y USTED, EL INTENDENTE”.