España planea una Navidad con comidas de seis personas y toque de queda

El Gobierno de España propondrá a las regiones del país un plan para las fiestas de Navidad y Fin de Año que prevé limitar las reuniones y comidas familiares a seis personas y retrasar el toque de queda nocturno a la 1 de la madrugada los días 24 y 31 de diciembre. El Ejecutivo presentará en las próximas horas el borrador de este protocolo sanitario para la Navidad, que adelantó el diario El Mundo, en la reunión del Consejo Interritorial con los representantes de Sanidad de las Comunidades Autónomas esta semana. "Esta temporada navideña debemos considerar modificaciones en los planes navideños para reducir la propagación de la Covid-19 y mantener a las amistades, familias y comunidades sanas y seguras", recoge el documento. El plan contempla que el confinamiento nocturno que aplica cada región se mantenga durante todo el período de fiestas, con excepción de los días de Navidad y Año Nuevo, cuando las restricciones de movilidad por el Covid-19 serán desde la 1 a las 6 de la mañana. No obstante, las celebraciones se limitarán a un máximo de seis personas que no convivan juntas, bajo la recomendación de que los ciudadanos no se relacionen fuera de sus grupos de contacto habituales, informó la agencia de noticias Sputnik. El borrador del Gobierno de Pedro Sánchez aconseja que las reuniones sociales se hagan en el exterior y que se mantengan las medidas de higiene para prevenir contagios, como el uso de mascarilla, la ventilación de espacios y la distancia física. También pide evitar todos los viajes que no sean estrictamente necesarios y recuerda que para volver del extranjero es obligatorio presentar un PCR negativa hecho en las 72 previas a la llegada a España. En otro orden, la región de Madrid anunció hoy la inauguración el próximo 1 de diciembre de su nuevo hospital de pandemias, un controvertido proyecto construido en pocos meses con capacidad para recibir más de 1.000 enfermos en caso de crisis sanitaria. Madrid, epicentro de la pandemia en España, anunció durante la primera ola del virus la edificación de este centro sanitario, conocido como "el hospital de pandemias", que tendrá un presupuesto de 50 millones de euros. El propósito es aliviar la carga del resto de la red sanitaria de Madrid, cuya saturación durante la primera ola de la pandemia llevó a la improvisación de un hospital de campaña en un pabellón de congresos, informó la agencia de noticias AFP. Algunas voces pusieron en duda la necesidad de este proyecto y su temor de que se terminen derivando recursos de otros hospitales, especialmente de personal, dado que no están previstas nuevas contrataciones. Entretanto, un día después de que anunciara que el rey Felipe VI se encuentra en aislamiento por haber sido contacto estrecho de una persona infectada con coronavirus, la Casa Real española informó hoy que la reina Letizia inaugurará mañana en solitario en Sevilla el Tourism Innovation Summit. A la inauguración de este foro turístico estaba prevista inicialmente la asistencia de los Reyes pero finalmente será la Reina quien pronuncie un discurso en este acto, según informó el Palacio de la Zarzuela. La Casa del Rey señaló este lunes que tanto la Reina como sus hijas podrán continuar con su actividad habitual esta semana. En principio, la cuarentena preventiva del Rey finalizará el 3 de diciembre, recordó la agencia de noticias Europa Press.