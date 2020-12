Se vacunarán 300 mil personas antes de fin de año y 10 millones en enero y febrero

El presidente Alberto Fernández reveló que el gobierno nacional firmará "esta semana" el contrato con la Federación Rusa para recibir las vacunas Sputnik V contra el coronavirus y adelantó que se prevé inocular "a 300 mil personas antes de fin de año".



"Esta semana estamos firmando el contrato con Rusia. Esperamos recibir las vacunas de ese país antes de fin de año, por lo que vamos a poder vacunar a 300 mil personas antes de fin de año", afirmó el mandatario en declaraciones a El Destape Radio.



El anuncio del presidente se produce en un contexto internacional en el que Gran Bretaña y Rusia comenzarán a vacunar a su población en los próximos días, mientras que Estados Unidos planea haber inmunizado a 100 millones de personas a fin de febrero.



Al respecto, el jefe de Estado contó que "al contrato (con la Federación Rusa) ya le di la última leída y ya está en condiciones de ser firmado entre hoy, mañana o pasado", y anticipó que se vacunarán en Argentina a "cinco millones de personas durante enero" y la misma cantidad en febrero.



"Los primeros en recibir la vacuna deben ser el personal de la salud, de seguridad, docentes, mayores de 60 años y los que tienen enfermedades prevalentes"

Fernández se mostró "muy agradecido con el Fondo Soberano y el Gobierno de Rusia" que encabeza el presidente Vladimir Putin y destacó que "han sido absolutamente solidarios y le han dado una gran velocidad al darnos la vacuna que necesitábamos".



En plena segunda ola de contagios de Covid-19 que azota a Europa y Norteamérica, el Presidente se refirió a la situación de la pandemia en Argentina, al señalar que "siempre seguimos a la experiencia" del hemisferio norte, donde estimó que hubo un "relajo con el verano, se abrió todo y cuando llegó el otoño se produjo una gran cantidad de casos a una velocidad enorme".



"Eso me hace pensar en la posibilidad de que en otoño llegue la segunda ola a América Latina", reiteró el Presidente, quien destacó que en el país "contamos con la ventaja de esa experiencia europea y podremos llegar -al otoño- con la vacuna que va a permitir minimizar los daños de la segunda ola".



En cuanto a la campaña de vacunación, Fernández consideró que los argentinos "debemos hacer una epopeya durante el verano, tratando de vacunar primero a los que más riesgo tienen".



"Los primeros en recibir la vacuna deben ser el personal de la salud, de seguridad, docentes, mayores de 60 años y los que tienen enfermedades prevalentes", que serían "unas 13 millones de personas. En marzo recibiremos la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Esperemos recibir también la de Pfizer", consignó el primer mandatario.



Justamente, las empresas estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech -que recibieron el miércoles la autorización de uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus en el Reino Unido- presentaron el mismo pedido de permiso ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), que ya está evaluando las de Oxford/AstraZeneca y la rusa Sputnik.







La vacunación en las provincias

Mientras se aguarda por el arribo de las primeras dosis de la vacuna rusa, la Nación y las provincias avanzan en el futuro plan de vacunación en todo el país, que tiene como principales desafíos la distribución y la refrigeración de las dosis.



Por eso,se conoció que la provincia de Chubut "evalúa la posibilidad de utilizar las plantas pesqueras que operan con potentes equipos de frío para conservar los lotes de vacunas" contra el coronavirus.



Desde la gobernación patagónica aclararon que se cuenta "con un stock suficiente de ultra freezer, sobre todo en los servicios de hemoterapia de los hospitales cabecera".



En tanto, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, informó queen las primeras 24 horas de funcionamiento del registro de "voluntarios" para aplicar la vacuna en esa provincia "se anotaron 2 mil personas" y no descartó analizar alguna "compensación remunerativa para los que efectivamente participen del operativo que comenzará, aproximadamente, a mediados del mes de enero del año próximo".



[Las provincias avanzan en el futuro plan de vacunación en todo el país, que tiene como principales desafíos la distribución y la refrigeración de las dosis.]

Las provincias avanzan en el futuro plan de vacunación en todo el país, que tiene como principales desafíos la distribución y la refrigeración de las dosis.

Al anunciar el pasado 27 de noviembre la siguiente fase de restricciones por la pandemia que rige hasta el 20 de este mes, el Presidente manifestó que la meta del Gobierno nacional es que "entre enero y febrero, antes que llegue el otoño, estén vacunados las 13 millones de personas que se consideran en riesgo" para evitar una segunda ola de contagios de coronavirus.



Fernández confió "en llevar adelante este plan de vacunación", que será "gratuito y no obligatorio", con el objetivo de "inmunizar a ese 25 por ciento de la población para que no corra riesgo de contagio y de vida", y para eso convocó "a todos a ser parte de esta epopeya de cuidar la salud" del sector vulnerable de la población.





En el mundo

En el plano internacional de la vacunación contra el coronavirus, en Rusia comenzarán a vacunarse el próximo sábado las personas de riesgo, luego de que el presidente Putin ordenara el miércoles el inicio de una campaña de vacunación masiva.



La orden de Putin llegó el mismo día que el Reino Unido aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNtech, y anunció que empezará a inmunizar a su población la semana próxima.



Por su parte, Estados Unidos planea concluir para fines de febrero la vacunación contra el coronavirus a 100 millones de personas o alrededor del 40% de los adultos del país.



Otro de los países que anunció el inicio de un plan de vacunación contra el coronavirus es Turquía, que comenzará con una vacuna inactivada experimental a fin de este mes, en momentos en que el país registra un aumento en las infecciones y muertes.