Alumnos que egresan de la ENAPE ,reclaman el acto presencial

Mora Vales, dialogó con LU 32, sobre los pasos dados para lograr que el acto no sea virtual, sino presencial. Será el próximo viernes 11 y hasta el momento no lograron revertir la decisión del rectorado. Recurrieron al Nobel Adolfo Pérez Esquivel, cuyo nombre lleva el establecimiento, y cuentan con su apoyo. En caso de no obtener respuesta positiva, los padres de los alumnos están organizando un acto de egreso, fuera de la institución