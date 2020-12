Argentina superó los 40.000 fallecidos por coronavirus

Otras 121 personas murieron, con lo que la cifra de fallecidos llegó a 40.009 y 3.610 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras que el Reino Unido lanzó la primera campaña de vacunación contra la pandemia en Occidente.



Con los fallecimientos y nuevos casos reportados este martes, suman 40.009 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.469.919 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.715 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 1.469.919 contagiados, el 88,82% (1.305.587) recibió el alta y 124.323 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 76 hombres, 24 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 8 en Chaco; 2 en Chubut; 13 en Córdoba; 4 en Corrientes; 3 en Entre Ríos; 1 en La Rioja; 1 en Mendoza; 1 en Río Negro; 1 en Santa Cruz y 16 en Santa Fe.



También fallecieron 44 mujeres: 15 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en Chaco; 2 en Chubut; 6 en Córdoba; 5 en Corrientes; 3 en Entre Ríos; 1 en Mendoza; 1 en Neuquén; 1 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe; 1 en Santiago Del Estero y 1 en la provincia de Tierra del Fuego.



El Ministerio aclaró que una persona, residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fue registrada sin dato de sexo.



En las últimas 24 horas fueron realizados 13.302 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.124.441 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 90.893 muestras por millón de habitantes.



En este contexto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires busca incentivar a los bonaerenses a realizar un "autoaislamiento de diez días" antes de las Fiestas de Navidad y Fin de Año, como una medida para evitar contagios por coronavirus y cuidar a las personas de riesgo dentro de las familias, según lo adelantaron el gobernador Axel Kicillof y su viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.



"Lo que estamos proponiendo es un autoaislamiento, un autocuidado de diez días, si uno sabe que se va a encontrar con una persona de riesgo, esos diez días antes (de la reunión) hacer lo posible de no encontrarse con más gente para tratar de ser uno un menor factor de riesgo para su familia", aseguró Kreplak.



El lunes, el gobernador había dicho que, "si uno ya sabe que se va a reunir con parientes de más de 60 años, que es población de riesgo, que los catorce días previos evite tener todo tipo de reuniones como para no contagiarse".



"Una suerte de cuarentena previa que nos permita llegar sanos a Navidad y Año Nuevo", planteó el mandatario provincial.



En tanto, comenzaron este martes en la Ciudad de Buenos Aires los controles y testeos para detectar eventuales casos de coronavirus entre turistas que ingresan a la Capital Federal, no residentes, que tengan previsto permanecer más de un día en el distrito y residentes que regresan después de tres días, en la jornada conclusiva del primer fin de semana largo, tras la reapertura del movimiento turístico el 1 de diciembre último.



"La pandemia no pasó y hay que seguir cuidándonos", dijo el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en uno de los controles que comenzó a realizar testeos de saliva en la Terminal de ómnibus Dellepiane.



El funcionario recordó en diálogo con radio La Red que el test que se realizan las personas que ingresen a la Ciudad desde este martes consiste en una "muestra de saliva muy sencilla que dura menos de diez minutos" e indicó que no necesitan quedarse a esperar el resultado.



Este test es obligatorio para los mayores de 12 años, sean turistas que arriben de otras provincias u otros países o residentes que hayan estado afuera de la Ciudad por más de 72 horas y a más de 150 kilómetros de distancia.



Panorama mundial

A nivel global, el Reino Unido lanzó la primera campaña de vacunación contra el coronavirus en Occidente, mientras la Unión Europea y Estados Unidos esperan la aprobación de vacunas en los próximos días, con la pandemia recrudecida a un año de que su aparición trastornara la vida del planeta.



Una jubilada británica de 90 años recibió este martes la primera dosis, en el puntapié inicial de un histórico proceso que renueva la esperanza ante un flagelo que ya dejó en la Tierra más 67 millones de infectados y de 1,5 millones de muertos.



El éxito de la campaña, que se augura larga y de logística complicada, es crucial para el Gobierno del primer ministro Boris Johnson, quien fue duramente criticado por su errática gestión de la pandemia y también cuando, tarde, decidió imponer fuertes restricciones para controlarla, muy resistidas incluso dentro de su Partido Conservador.



En tanto, Estados Unidos se encaminaba a transformarse en el único país con más de 15 millones de casos y 290.000 muertos en su tercero y peor pico, con sus estados más poblados, California, Texas y Florida, como los más atacados y el de Nueva York con el mayor número de decesos, más de 35.000.



El presidente electo, Joe Biden, prometió 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su Gobierno, mientras el saliente, Donald Trump, anunció un decreto para "priorizar" a los ciudadanos la entrega de dosis de producción nacional, en una nueva puja sobre el plan para combatir la enfermedad.



En América Latina, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, aseguró que en 2021 toda la población estará vacunada a través de un ambicioso plan nacional de inmunización y reiteró que el mismo será totalmente gratuito.



Por último, la fiesta patronal católica Virgen de los Milagros, la más importante de Paraguay, fue celebrada sin peregrinos y con la plaza de la basílica vacía para prevenir contagios.