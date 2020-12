Radio Olavarría llega a los 50 años

El 12 de diciembre de 1970, tras no pocas gestiones del gobierno municipal de ese momento , liderado por el Ingeniero Enrique Mario Alfieri, se puso en marcha LU 32, a la que le habían asignado en principio la frecuencia de 1380. Hoy la AM de Radio Olavarría, que es la primera, se puede escuchar en AM 1160, y con los años, ya siendo privada se sumó la FM 98.7. Y como LU32 no ha parado de crecer y aggiornarse, posteriormente incursionó en la web, con su página www.lu32.com.ar y las redes sociales que permiten un contacto fluido con los oyentes, los verdaderos destinarios. Antes de esto, los teléfonos fijos eran los medios. Con toda la tecnología nueva, también se sumaron los celulares que archivaron los viejos Handy con los que se hacían los exteriores. Pero lo más importante de LU 32, además de los oyentes y los avisadores que quieren llegar a ellos, han sido, puertas adentro, los trabajadores y eventualmente algunas autoridades que estuvieron durante algún tiempo, ya que hubo varios que condujeron la emisora, hasta que hace ya unos cuantos años, llegó Daniel Panarace, y en los últimos tiempos, constituyeron el grupo familiar que la gestiona, cuyo directorio está presidido por la Sra. Mabel Martínez de Panarace, y también lo integra Daniel Panarace, ex gerente general. Hoy , se desempeña como gerente general, el hijo de ambos, Gabriel