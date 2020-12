Vacunación para completar el Calendario Nacional

Todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. El calendario incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales o para grupos específicos.

Embarazadas (Triple Bacteriana Acelular –a partir de la semana 20 de gestación–Gripe –en cualquier trimestre–, Hepatitis B – iniciar o completar esquema –).

Recién nacidos/as (Hepatitis B –dosis neonatal–, BCG – antes de egresar de maternidad–).

Hasta el año de vida (Gripe –entre los 6 y 24 meses-, Quíntuple -2,4 y 6 meses-, Neumococo conjugada -2,4 y 12 meses-, Rotavirus -2 y 4 meses, Hepatitis A -12 meses-, Polio -2,4 y 6 meses-, Triple Viral -12 meses-, Meningococo -3 y 5 meses).

Hasta los 2 años (Cuádruple o Quíntuple -15 a 18 meses-, Gripe –entre los 6 y los 24 meses-, Fiebre Amarilla -18 meses, residentes de zonas de riesgo, Varicela -15 meses-, Meningococo -15 meses-).

5 o 6 años Ingreso Escolar (Triple Bacteriana Celular, Triple Viral, Polio).

11 años (VPH –niñas y niños-, Triple Bacteriana Acelular, Triple Viral –iniciar o completar esquema-, Hepatitis B –iniciar o completar esquema de tres dosis-, Meningococo).

Jóvenes (Doble Bacteriana –refuerzo cada 10 años-, Doble o Triple Viral –iniciar o completar esquema-, Hepatitis B –iniciar o completar esquema de tres dosis-, Fiebre Hemorrágica Argentina –edad 15 años en zonas de riesgo-).

Adultos/as (Doble Bacteriana –refuerzo cada 10 años-, Doble o Triple Viral –iniciar o completar esquema-, Hepatitis B –iniciar o completar esquema de tres dosis-).

A partir de 65 años (Doble Bacteriana –refuerzo cada 10 años-, Gripe –anual-, Hepatitis B –iniciar o completar esquema de tres dosis-, Neumococo).

Quienes deban completar esquemas de vacunación y no hayan podido sumarse a la jornada de este lunes, pueden concurrir al Banco de Leche o al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano a su domicilio para recibir las correspondientes inmunizaciones. También se realiza vacunación en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (ingreso por Alsina).

Tal como expresa el Ministerio de Salud de la Nación, es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación. Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.

Además, es fundamental tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación.

Por ello se dice que la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica (ejemplo: pacientes con cáncer).