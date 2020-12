‘Nuestra democracia exige coherencia y responsabilidad’

Por estos días el Gobierno Nacional, entre idas y venidas, puso en duda la realización de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y obligatorias del próximo año. Si bien aún no oficializó ningún proyecto para avanzar en este

sentido está claro que logró instalar la discusión. ¿Qué papel juegan los gobernadores en este nuevo avance sobre las PASO? Por ahora son sólo amagues.

Y como era de esperar, esta posibilidad, este rumor, generó la lógica reacción opositora. Es que al no haber certezas, no se termina de entender si el argumento para no realizarlas es económico o sanitario. En cualquiera de los casos,

el argumento puede ser rápidamente refutado. En primer lugar, porque según lo informado por el propio Presidente en cuanto a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, para agosto de 2021 la situación debería estar mucho más

aliviada. Por otro lado, la realización de procesos eleccionarios exitosos en diversos países también descarta este argumento. Quizá el aspecto económico pueda ser más entendible, pero tenemos muestras de sobras a lo largo de

nuestra historia sobre lo que implica llevar adelante un proceso eleccionario sin consensos políticos amplios como los que si posee el sistema actual.

O al menos eso parece. Porque hace dos años atrás muchos de los que hoy defienden a rajatabla la realización de las PASO, planteaban la imperiosa necesidad de suspenderlas. Era común leer o escuchar que eran un “gasto innecesario”. Es para celebrar que quienes así pensaban en el 2018 hayan podido rever sus posiciones y que hoy entiendan que “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. Aunque a veces no está de más

explicar los motivos de tomar un cambio de postura tan abrupto, para de esta forma impedir que algún desprevenido suponga que sólo lo motiva alguna mezquindad política.

Por el contrario, desde el rol que me toca cumplir, y atendiendo a los mandatos del partido que represento, defendí y defenderé el mismo pensamiento: siempre con más democracia. Y, por sobre todas las cosas, que las PASO sean

utilizadas con el sentido que fueron pensadas, donde quienes votan puedan elegir a los representantes del espacio político en el que decide participar mediante el voto, y no que se utilicen con listas únicas en cada espacio para tener un sondeo del posible resultado de las elecciones generales.

Pero volviendo a hablar de coherencia en las posturas sin importar el tiempo y quien gobierne, es oportuno también mantener postura respecto a otro tema político-eleccionario que ha circulado por estos días como lo es la reelección

indefinida de los intendentes. La UCR acompañó la Ley aprobada en 2016, y eso no debe modificarse por conveniencias individuales. Sería un retroceso gravísimo para nuestra democracia. Vecinos y vecinas esperan una discusión con mayor coherencia y responsabilidad por parte de sus dirigentes, que se les brinde confianza y certidumbre en las decisiones tomadas y expresiones vertidas. Ronda por estos tiempos un peligroso discurso anti-política, y parece que diversos actores pretenden alimentarlo aún más.

Por el contrario, debemos alentar la participación mediante las instituciones democráticas, y esto sucederá insistiendo en la alternancia de sus representantes y garantizando un acto eleccionario transparente y sin alteraciones de último momento. A 37 años del comienzo del período más largo de nuestra democracia, estamos obligados a trabajar en consecuencia.

Francisco Gonzalez

Presidente UCR Olavarría

Candidato a primer Convencional Provincial por Protagonismo Radical