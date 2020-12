‘El desafío es seguir demostrado que juntos podemos construir para Olavarría una radio cada vez mejor’

Manifestó entre otros párrafos que: “ este año fue un año diferente y especial. Diferente porque estuvimos atravesados por la pandemia donde se puso en juego la salud . Y el otro obstáculo proviene de la situación económica , un país con mucha inestabilidad”

Agregó “ especial porque son los 50 años de esta radio, LU 32 Radio Coronel Olavarría, la Voz de la región. Que una radio cumpla 50 años es una muy buena noticia. Sin embargo , dificultades de distinta índole caracterizaron el escenario de este año. Nosotros somos convenidos continuadores de este medio”

“ Los 50 años sirven para reflexionar. Está radio seguirá abierta a todas las voces y con la responsabilidad de estar presentes donde haga falta”

Luego se refirió a las fortalezas de esta emisora: “ su verdadera fortaleza reside primero en formar parte de esta ciudad y luego nuestro lema, la credibilidad. En estos 50 años han pasado muchas personas que pusieron su granito de arena para lograr la mejor radio. El destino quiso que uno de los impulsores más importantes para instalar la radio, nos haya dejado en estos días. Vaya un recuerdo especial. Destrás hay un gran equipo de trabajo que siempre acompañan no sólo en buenos momentos, sino en los difíciles. No podemos dejar de mencionar a nuestros auspiciantes que han sido fieles seguidores de esta radio y los oyentes, sin ellos no habría radio”

Y concluyó : “ el desafío es seguir demostrando que juntos podemos construir para Olavarría una radio cada vez mejor. Les enviamos a la distancia, un abrazo radial”

FOTO: SRA. MABEL MARTÍNEZ DE PANARACE. DANIEL PANARACE Y GABRIEL PANARACE, JUNTO CON EL INTENDENTE EZEQUIEL GALLI EN OCASIÓN DE INAUGURAR UN EQUIPO EN LA PLANTA TRANSMISORA