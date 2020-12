La vacunación empezará ´en breve´

"La vacuna estará llegando y en breve empezaremos a vacunar a los argentinos, primero a los trabajadores esenciales”, dijo el jefe de Estado al encabezar un acto en el partido bonaerense de Moreno, en el que pidió a los argentinos “que no se olviden de que el problema todavía está" y "aún no pasó”, en referencia la propagación de contagios por coronavirus en Argentina e, incluso, en el mundo.



En este marco, el mandatario expresó su expectativa respecto a la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V a la Argentina.



“En breve empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales que son los que están más expuestos y los que más lo necesitan, entre ellos los que trabajan en la salud y en las fuerzas de seguridad”

Alberto Fernández





Avanza la verificación técnica

Desde Moscú, en tanto, Vizzotti, afirmó que la comitiva que viajó para poder concretar la llegada de la vacuna Sputnik V a la Argentina "avanza en el trabajo de verificación técnica", a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) así como en los trabajos vinculados a la logística.



"Estamos trabajando para avanzar en lo que son los últimos pasos de la logística y el traslado de la vacuna y en lo vinculado a la verificación técnica de la vacuna", sostuvo Vizzotti en una entrevista publicada en el sitio RT en español.



En este sentido, explicó que "las inspectoras de la Anmat enviaron a la Argentina información respecto de los lotes que van a llegar, de los lugares de donde vienen, del control de calidad y documentación específica".



Vizzotti remarcó que hasta el momento existe "la posibilidad de contar con dosis para vacunar entre 20 y 25 millones de personas entre enero y junio de 2021" y ratificó que en el primer embarque sobre el que se trabaja "se enviarán" a la Argentina desde Rusia "300.000 dosis del componente Ad26, que sería el componente uno" con el objetivo de que "lleguen antes de fin de año".



"Luego, irá el segundo componente y el resto de las dosis", dijo Vizzotti tras destacar que "el punto crítico ahora es escalar la producción en todas las vacunas, y eso es lo que se está planteando como el gran desafío".



La funcionaria recordó que el contrato firmado por la Argentina con Rusia contempla que el país debe "recibir componentes para 10 millones de personas entre diciembre, enero y febrero".



En particular sobre la logística, la secretaria dijo que están vigentes varias reservas de vuelos con Aerolíneas Argentinas a partir del 22 de diciembre.





Mayores de 60 años

En tanto, luego de que el jueves el presidente ruso Vladimir Putin dijo públicamente que no se ha aplicado la primera dosis porque todavía no se aconseja para personas mayores de 60 años, Vizzotti explicó que "la recomendación hasta ahora con la Sputnik V es vacunar hasta los 60 años".



Agregó que esta limitación tiene su explicación en que "se estaban terminando de analizar los datos" para estar seguros de que su aplicación es viable para ese grupo etario.



"Nos confirmaron que analizaron los datos y ya recomendaron ampliar la edad para vacunar", completó la funcionaria argentina que encabeza la comitiva.



Por su parte, la titular del PAMI, Luana Volnovich, aclaró que "no cambió" la agenda de vacunación contra el coronavirus prevista por el organismo que preside y sostuvo que los adultos mayores de más de 60 años serán "vacunados en enero, luego de la aprobación de todos los pasos requeridos" para la aplicación de la Sputnik V.



"La agenda del PAMI no cambió. Seguimos como estaba previsto. En enero, cuando esté el proceso administrativo y burocrático cumplido de la vacuna, vamos a vacunar a los afiliados aclarando que no es la vacunación habitual de la farmacia sino que la vacunación es nacional y provincial", dijo la funcionaria en declaraciones a TN.



El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, aseguró por su parte que “cuando la vacuna rusa llegue a la Argentina ya estará aprobada para mayores de 60 años” y dijo que lo ocurrido el jueves, luego de que Putin dijera que aún no se había aplicado la vacuna, fue “una falsa polémica".



A partir de la semana próxima se habilitará una página web para que el personal de salud, de seguridad y de educación bonaerense se inscriba, para asignarle un turno para la aplicación de la vacuna



García, al hablar por radio Continental, indicó que “lo que pasó con la vacuna rusa es que empezaron a hacer la fase 3 de ensayos con los adultos jóvenes, para ser cautos, y luego siguieron con los adultos mayores”.



“Rusia -continuó el especialista- está muy golpeada por la segunda ola de contagios y lo que dijeron es `aprobemos primero para la población de casos ya cerrados y luego que se apruebe el grupo de mayores de 60´”.



En ese marco, García indicó que en Rusia “el estudio de mayores de 60 años ya está concluido, y cuando la vacuna nos llegue a nosotros ya va a estar esa autorización del Gobierno ruso”.



En tanto, el diputado nacional y presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin, sostuvo que la fase 3 de la vacuna rusa contra el coronavirus podría estar lista "hacia fin de año" y admitió que tal vez "tenemos que revisar cómo estamos comunicando".





Yedlin: "una vez terminada la fase 3 la vacuna rusa va a ser una vacuna colocable a cualquier edad".

"Es verdad que la fase 3 se está terminando en Rusia progresivamente pero la verdad es que tenemos la sensación que, como no estaba terminada, no había datos suficientes para autorizarla en mayores de 60 años", aseguró Yedlin.



Sostuvo además que "una vez terminada la fase 3 la vacuna rusa va a ser una vacuna colocable a cualquier edad".



En declaraciones a la radio online Futurock, el diputado nacional del Frente de Todos por Tucumán consideró que "puede pasar que hacia fin de año haya datos suficientes y que se pueda aplicar a partir de 60 años".