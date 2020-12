Si Anmat aprueba las vacunas, se podrán aplicar sin temores, aseguraron infectólogos

Las vacunas que demuestren ser "inmunogénicas y seguras" y que sean aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) se podrán aplicar a la población "sin temores", coincidieron especialistas durante un encuentro virtual de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



"Si la Anmat no me asegura que esa vacuna es segura y efectiva no me la aplico. Si Anmat dice que corresponde, yo me la voy a aplicar", dijo Pedro Cahn, uno de los panelistas del webinar organizado por la SADI.



El director científico de la Fundación Huésped afirmó que "nadie va a exponer a nadie a algo que no se esté seguro, vaya a ser más ventajoso que riesgoso para quien lo vaya a recibir".



El infectólogo explicó que además de la Anmat, a la que definió como "una institución de altísimo prestigio no sólo en la Argentina sino también fuera de la Argentina", hay otra instancia en el área de vacunas que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), "un organismo independiente que asesora al Ministerio de Salud".



El organismo oficial está integrado por un grupo de profesionales especializados, coordinado por la médica Mirta Roses y "asesora en todos los planes de vacunas", añadió.