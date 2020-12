RADIO EN VIVO

“Desde que volví a Olavarría hace más de 10 años me costó encontrar en el radicalismo local un espacio abierto, que convocara a participar. De hecho, intenté re-afiliarme (cuando me mudé cayó mi afiliación), y no sólo no me alentaron a hacerlo, sino que la falta de voluntad para poner a disposición una ficha de afiliación me resultó llamativa”, relata Malamud. “Pareciera que con el incendio del Comité se terminó de consagrar esa idea de espacio chiquito y expulsivo que la actual dirigencia imprimió a la UCR en lo local”, agregó duramente.

Sobre las motivaciones que afloran para participar en estas elecciones internas, Alejandra Malamud explica que “la Lista (y el espacio) que hoy encabeza ‘Bebe’ (Rubén Lanceta) es el lugar donde me volví a sentir identificada con los ideales que me llevaron a afiliarme por primera vez a los 18 años: poder hacer política desde adentro, discutir tanto los temas que preocupan a la sociedad en general, como saber para qué queremos tener un Comité de puertas abiertas: incorporar nuevas generaciones, que las mujeres seamos protagonistas de algo más que una foto o un espacio diferenciado al que se trata con condescendencia”.

Con poco más de cuatro décadas, Malamud traza el camino que debe recorrer su generación dentro del partido. “La generación intermedia a la que pertenezco tiene que tender el puente entre los dirigentes históricos que la UCR pudo darle a Olavarría y los chicos; que si bien pueden admirar la épica alfonsinista, necesitan nuevas metas e ideales para involucrarse. La discusión de temas que han transversalizado los partidos políticos, tales como el aborto, la legalización de la marihuana, necesitan incorporarse a la agenda del partido; algunas de las voces más autorizadas que se escuchan son de la UCR, y cabe preguntarse por qué en nuestro distrito no conseguimos abrir el debate”.

A la hora de hablar del camino a seguir, Alejandra Malamud no titubea al introducir la igualdad de género en la discusión partidaria.“La UCR es un partido que contiene mujeres admirables, que se destacan por su labor y no por integrar el cupo femenino por un grado de parentesco o de pareja. Yo quiero que puedan llegar más mujeres a los lugares de decisión, no sólo de intercalación en una lista; que lleven la mirada femenina, no desde un aporte minoritario sino desde un pie de igualdad”.

“Justamente creo que hay un universo variadísimo en las miradas de las mujeres que participan en política, que hace necesario que haya una mayor participación: con incorporar una mujer no se abarca a las mujeres, hay que garantizar el aporte de muchas miradas, y eso no se logra cuando la mitad de la población no es escuchada en los ámbitos de decisión”, agregó.

Sobre las internas, sobrevuela en el entorno radical del “Bebe” Lanceta una épica de recuperación histórica del Comité como no existía hace mucho tiempo y es la propia Malamud la que lo reivindica. “Creo que esta elección interna nos da una posibilidad única: recuperar la mística que tuvimos cuando ‘Bebe’ (Lanceta), mi viejo, ‘Jhonny’ (Juan Ison) y tantos más llevaban adelante acaloradas discusiones en el Comité, dando espacio para que nuevos jóvenes irreverentes se nos planten y nos marquen cuál es el futuro que ellos imaginan para su partido, su ciudad y su país”, cerró.