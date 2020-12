Rodriguez: ‘ el Municipio ha ido perdiendo capacidad de inversión con recursos propios’

Lo expresó Eduardo Rodriguez del bloque Foro Olavarría, al analizar el presupuesto que fue rechazado por su espacio. Mencionó que el Impuesto a la Piedra tradicionalmente se ha destinado a obra pública, pero no asía ahora. Si bien reconoció que ha sido un año difícil el 2019 y el 2020 con la pandemia, no es justificativo para no proyectar obras, ya que históricamente hubo años complicados y aún así se hicieron cosas, como las más de 1000 viviendas del barrio CECO en el 74; las Facultades de Ciencias de la Salud y Sociales y el puente de la Avda. Colón , entre otras