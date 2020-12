´Sorpresa y estupor´en Juntos por el Cambio bonaerense por el anuncio de Carrió

El anuncio de Elisa Carrió de que se va a postular para diputada nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires causó "sorpresa y estupor" entre las principales figuras del PRO y del espacio en el distrito, que pensaban liderar las listas de candidatos para las legislativas del año que viene, dijeron a Télam fuentes partidarias.



La titular de la Coalición Cívica (CC) y cofundadora de Cambiemos, anunció el lunes por la noche que será candidata en las elecciones legislativas del año próximo en la provincia de Buenos Aires, y no descartó su postulación para la gobernación del distrito en 2023.



"Voy a ser candidata en el 2021 en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy dispuesta que salgamos a la libertad", sostuvo la exdiputada en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).



En este sentido, Carrió afirmó: "Para limpiar la provincia no descarto ser candidata a gobernadora en el 2023".



En tanto, entre los intendentes del Grupo Dorrego, que agrupa a jefes comunales del PRO y de Juntos por el Cambio, como Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Néstor Grindetti (Lanús), la decisión de Carrió "causó sorpresa y estupor", indicaron fuentes partidarias a Télam.



María Eugenia Vidal, con buen diálogo ahora con Rodríguez Larreta, prefirió también el silencio, que no romperá tampoco en los próximos días



En ese marco, la exgobernadora María Eugenia Vidal, con buen diálogo ahora con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prefirió también el silencio, que no romperá tampoco en los próximos días, según deslizaron desde su entorno.



Consultados por Télam, los jefes comunales declinaron formular opiniones al respecto, y sus colaboradores expresaron que el anuncio de Carrió fue "sorpresivo", al tener en cuenta que la exdiputada se desdijo respecto de lo que había formulado el 12 del mes pasado, cuando, en una entrevista pública, había dicho que no iba a competir por cargos públicos.



"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", había indicado en diálogo con La Nación+.



A principios de 2020, la exlegisladora renunció a su banca en la Cámara de Diputados con una carta dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, donde manifestó su "decisión irrevocable" de dejar su cargo a partir del 1º de marzo de este año.



Los intendentes del Grupo Dorrego tenían la firme intención de poder instalar la temática de desdoblar de las nacionales lo que serán las elecciones legislativas provinciales de 2021.



El objetivo de los cuatro máximos exponentes del PRO en Buenos Aires -Jorge Macri, Valenzuela, Grindetti y Garro- era comenzar a marcar la cancha de cara al 2023 con el fin de frenar los "saltos" típicos de distrito que suelen darse en los años electorales.



El Grupo Dorrego quería generar en las legislativas de 2021 el escenario para ponderar un candidato local, con identidad bonaerense, para los comicios a gobernador de 2023.



Ahora, con la incursión de Carrió en el distrito, esos planes suman una nueva variable para evaluar.