La muerte de Armando Manzanero cierra una era de oro para la canción romántica

El músico estaba internado con coronavirus desde el 17 de diciembre.

El cantante y compositor mexicano Armando Manzanero, de fama internacional y autor de títulos fundamentales del bolero como "Somos novios" o "Esta tarde vi llover", falleció esta madrugada a los 85 años a causa de un paro cardíaco derivado de un cuadro de coronavirus



Manzanero formó parte de la avanzada de la música romántica que se produjo a mediados de la década de 1960 y que también integraban su coterráneo Javier Solís, el puertorriqueño Tito Rodríguez y hasta Altemar Dutra, que era brasileño pero en la Argentina se hizo famoso por sus interpretaciones en castellano.



Ese pelotón heredaba lo sembrado una década antes por el ecuatoriano Julio Jaramillo, el boliviano Raúl Shaw Moreno, el mexicano Roberto Cantoral, el chileno Lucho Gatica y hasta el todoterreno argentino Mario Clavel, lamentablemente olvidado, en un género con grandes nombres que se originó en Cuba a principios del siglo pasado.



Las nuevas generaciones lo reconocen sin embargo por su asociación comercial con Luis Miguel, que a partir de 1991 y el disco "Romance" recuperó el género romántico para quienes desconocían el acervo musical de sus padres o abuelos, aunque al parecer el vínculo entre el autor y el cantante no terminó bien.



Aquel disco estuvo integrado por 12 títulos compuestos por Manzanero entre 1944 y 1986 y le permitió a "Luismi" ganarse una nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino, además de enriquecer una carrera que por aquellos años daba señales de agotamiento temático.Desde entonces, para mucha gente, los temas del veterano autor son sinónimo de la voz acerada del "Sol de México", oriundo de San Juan de Puerto Rico el 19 de abril de 1970.



Ese lazo con colegas de otras generaciones lo ligó también con el argentino Alejandro Lerner junto a quien encaró el disco y la gira "A dos pianos", que compartieron en 2017.



"Yo venía del rock y la balada y tenía una intuición de la carrera que quería hacer pero cuando conocí a Manzanero entendí que había otros caminos que tenían que ver con la composición y que me abrían la posibilidad de un desarrollo como 'songwriter', con un estilo y una mentalidad más americana y europea", le confesó Lerner a Télam en agosto de 2017.



Nacido en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935, Manzanero fue uno de los compositores aztecas más prolíficos, con más de 400 canciones registradas, 30 discos propios con ventas extraordinarias y la composición de bandas sonoras para películas y teleteatros.



En la TV argentina sus composiciones sirvieron como acompañamiento en programas como "Tu cara me suena", "Guapas", "Morfi, todos a la mesa", "Hacete de Oliva", "Operación Triunfo", "Pasapalabra" y en la serie mexicana de Netflix "La casa de las flores", una lista que puede crecer en cualquier momento porque el melodismo del autor puede realzar cualquier producto.