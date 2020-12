Vacuna: este martes comienza a aplicarse en la provincia

El Gobierno bonaerense confirmó que este martes, 29 de diciembre, comenzará la vacunación contra el coronavirus Covid-19 en la provincia. "Es como un vaso de agua en el desierto", aseguró Kicillof durante un acto en Olivos junto al presidente Alberto Fernández.

Según informaron desde la administración bonaerense a través de un comunicado, este martes se pondrá en marcha la primera etapa del Plan Provincial Público, Gratuito y Optativo de vacunación contra el Covid-19 en toda la Provincia de Buenos Aires, "destinada a los y las trabajadoras de la salud del sistema público y privado". Será en 110 hospitales de 89 municipios bonaerenses, a partir de las 9:30.

"Finalmente, la ciencia, y en un tiempo récord, da respuesta a este problema que tenemos, que es el virus que nos va ganando. A partir del martes, en la Argentina le vamos a dar batalla", remarcó Kicillof. Hoy se realizó la logística de abastecimiento "con la distribución hacia los municipios de toda la Provincia, que recibirán una cantidad proporcional al personal de salud de cada distrito".

Para acceder a la vacunación, hay que preinscribirse en el sitio web que desarrollaron para el caso, y completar el formulario. La prioridad, como ya indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, será para el personal de salud. Cabe recordar que a todo el país llegaron 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia. En Enero se esperan varios millones más.

“La siguiente fase incluirá a trabajadores y trabajadoras de la seguridad y la educación; personas mayores de 60 años y aquellas de entre 18 y 59 años que integren grupos de riesgo por presentar enfermedades preexistentes”, explicaron desde la Provincia.

Las vacunas fueron distribuidas en la provincia por Correo Argentino. Necesitan una temperatura de -18º.

Además, alclararon que si bien la prioridad la tendrán esos grupos, la inscripción “estará abierta para todo aquel que quiera registrarse y recibir información sobre el plan provincial de vacunación”. asta el momento hubo 315.000 inscriptos para recibir la vacuna Sputnik V.

“El operativo provincial contará con más de 600 puntos de vacunación simultáneos en territorio bonaerense, en el marco de una campaña nacional que comenzará mañana en todo el país de manera simultánea”, concluyeron desde el Gobierno bonaerense.

Las críticas de Kicillof a los antivacunas

El Gobernador bonaerense no se mantuvo ajeno a los cuestionamientos de la oposición hacia la vacuna del laboratorio Gamaleya, Sputnik V. "A veces es una campaña directamente antivacunas. Si no hubiéramos traído la vacuna, habrían puesto el grito en el cielo. Trajimos la vacuna, no les gusta la que trajimos. Las redes sociales están llenas de eso, porque hay trolls y están los referentes del macrismo, todos trabajando en esa dirección. Eso hay que cortarlo", indicó.

Por último, señaló que "La vacunación no es un acto individual, porque si el virus circula intensamente, esto empieza a llegar a las personas de riesgo. Por eso es un tema de salud pública", concluyó Kicillof

