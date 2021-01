Lanceta: ‘ Con la salud no se jode y alguien va a tener que pagar por esto´

El ex diputado nacional por la UCR y referente político de "Radicales Olavarría", Rubén 'Bebe' Lanceta, salió al cruce de lo ocurrido con las vacunas Sputnik V. "No puede haber avaricia política involucrada en esto. Con la salud no se jode y que, luego de la investigación, pague quien tenga que pagar. Es un hecho gravísimo y de una gran irresponsabilidad”.

Asimismo, agregó que “Olavarría tiene un centro de vacunación de excelencia como lo es del Banco de Leche, no haberlo usado habla de una negligencia terrible desde el inicio cuando el Gobierno de la Provincia excluyó al Municipio de esta gestión de almacenamiento y provisión de las vacunas”.

"Estos hechos generan bronca y tristeza. Todo el personal de salud y la sociedad en general esperaba la vacuna, sea cual fuera, con una gran esperanza para que esto termine. Espero que la Justicia esclarezca lo sucedido y que el peso de la ley recaiga sobre el o los responsables", cerró Lanceta.