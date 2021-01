La restricción para la circulación nocturna se publica este viernes en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional publicará en las próximas horas el decreto con las nuevas medidas dispuestas, en acuerdo con los gobernadores de todo el país, para mitigar la propagación del coronavirus, ante el aumento de casos registrados en los últimos días, que incluyen la restricción de la circulación nocturna.



Así lo confirmó esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien precisó que esta tarde "van a estar definidas" las nuevas medidas de restricción y precisó que "regirán a partir de mañana" con su publicación en el Boletín Oficial.



"En la reunión de ayer entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores hubo acuerdos en la necesidad de restringir la circulación en horario nocturno", dijo el funcionario esta mañana en una rueda de prensa en el Instituto Malbrán, donde se anunciaron beneficios para sus trabajadores y el sector.



"Si efectivamente esto se sigue acentuando, claramente vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar, no hay especulación electoral. Sabemos que son medidas antipáticas"

El ministro coordinador explicó que en la reunión de del miércoles, que encabezó el Presidente desde Olivos, "se buscó avanzar y hubo acuerdo de parte de todos los gobernadores en necesidad de restringir circulación en horario nocturno".



"Si efectivamente esto se sigue acentuando, claramente vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar, no hay especulación electoral. Sabemos que son medidas antipáticas", agregó Cafiero, quien comunicó que "las medidas van a estar esta tarde ya definidas, se están redactando ahora y serán publicadas el día de mañana" en el Boletín Oficial.



"La vacuna es una esperanza de dar vuelta la página, pero recién se inicia y todavía falta; hay que seguir extremando las medidas de cuidado, sobre todo en encuentros sociales" ya que "el riesgo está en los descuidos personales, eso hay que cuidar", añadió.



En otro orden, Cafiero dijo que las restricciones que serán anunciadas "no van a alterar la temporada" de verano.



"Queremos que la temporada continúe y sea de cuidados. Queremos defender el trabajo, la producción y los comercios. Necesitamos que se extremen cuidados para que la temporada pueda continuar. La temporada no se va a ver alterada en lo más mínimo por esto", aclaró.



En el marco de la rueda de prensa, Cafiero y el ministro de Salud, Ginés González García, anunciaron un "suplemento científico-sanitario" que implica una mejora salarial de bolsillo que va del 12% al 37% para los trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios de Institutos de Salud Malbrán.