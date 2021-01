Trump anunció que no asistirá a la ceremonia de asunción de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá el próximo 20 a la ceremonia de investidura de su sucesor, el demócrata Joe Biden, en tanto el violento asalto al Congreso encendió luces de alarma respecto a la capacidad de las autoridades de garantizar la seguridad durante ese acto.



"A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero", indicó hoy a través de la red social Twitter el republicano, que tras perder todas las batallas judiciales en su denuncia de "fraude" electoral, reconoció ayer por primera vez su derrota.





Criticado por su rol en el inédito y violento asalto al Capitolio, y tras prometer una transición "ordenada", el mandatario saliente admitió por primera vez que no cumplirá un segundo mandato, aunque sin felicitar a Biden.



La ausencia de Trump en la toma de posesión del demócrata lo convertirá en el primer presidente saliente en no pasarle el mando a su sucesor desde 1869.



El último mandatario que no asistió a la asunción de su sucesor fue Andrew Johnson, el primer jefe de Estado en ser enjuiciado por un impeachment del que fue absuelto por el Senado.



Los otros dos presidentes que se saltaron las inauguraciones de sus sucesores fueron John Adams en 1801 y John Quincy Adams en 1829.



El asalto reciente al Capitolio en Washington DC encendió luces de alarma respecto a la capacidad de las autoridades de garantizar la seguridad durante ese acto.



Los seguidores de Trump atravesaron el cordón policial, ingresaron al recinto y a las oficinas de los legisladores, lo que llevó a suspender temporalmente la sesión en la que certificó la victoria de Biden.



Cuatro manifestantes fallecieron, entre ellos una mujer que fue baleada por la policía mientras intentaba entrar al edificio.