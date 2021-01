Encuentro de referentes de Barrios de Pie-Libres del Sur-Olavarría

Del encuentro surgió como tema de inicio de conversación, lo que respecta al contexto por el cual atravesamos y que tiene que ver con la pandemia de Coronavirus-Covid19 y el impacto que tiene en cada una de las localidades participantes del encuentro. En todas se divisó una creciente en casos positivos, además de cierta despreocupación por parte de la ciudadanía, ya que son visibles las personas que no utilizan el barbijo, las reuniones al aire libre sin distanciamiento adecuado, entre otras acciones que sean, quizás, alguno de los motivos por el cual parece continuar avanzando los contagios y estos no cesan, pero también poner en agradecimiento a [email protected] aquellos que cumplen las normas de prevención y logran no acrecentar el número de [email protected]

A causa de la pandemia los presentes plantearon el conflicto laboral de los sectores populares, principalmente de quienes se desempeñan en la economía informal y el desencadenante que ello conlleva, por ejemplo, el aumento de asistencia a comedores o merenderos, no solo en busca de alimentos sino también, la de cubrir otras necesidades.

En consonancia a este tema particular, la pandemia, se desarrollaron otros temas importantes y el rol de Barrios de Pie como organización, durante el 2020, y lo que se pretende abordar en forma más presencial, si le ganamos a la pandemia, en cuanto a temas que tienen que ver con la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, lo que respecta al problema habitacional, y como las acciones o inacciones de algunos funcionarios públicos que ostentan cargos políticos repercuten positivamente o negativamente en la ciudadanía.

El comunicado del encuentro añade “No pretendimos detallar cada uno de los problemas que presenta la ciudad, por la cantidad de asistentes al encuentro, pero como destacables mencionamos el problema de la pérdida de 400 dosis de vacuna para inocular contra el covid 19, las asambleas que se están desarrollando en los distintos pueblos que conforman el partido de Olavarría, los más de 10 días de paro del servicio de transporte que mantiene la empresa "Ola Bus", que aísla a los pueblos de otros pueblos y de la zona cabecera del partido, además de otros temas que hacen al día a día de [email protected] [email protected]

Como espacio en formación, pretendemos estar a la altura de exponer y evidenciar las demandas del partido, pero también, de poder generar herramientas para acompañar y fortalecer los pedidos de la ciudadanía. Pretendemos acercar a las y los vecinos de la ciudad, una alternativa distinta donde poder vincularse y trabajar desde lo social, por el bienestar de los sectores populares y las familias con mayores carencias, pero también, sin perder de vista el plano político como herramienta constitucional y democrática para cambiar la realidad de todas y todos los habitantes.

Este es nuestro punto de partida hacia un nuevo camino, del cual vos, podes ser parte”.