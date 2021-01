‘Creemos en una Juventud Radical voluminosa y con voluntad de ser mayoría’

"¿Si no tenemos vocación de transformar para qué hacemos política?", así arranca la conversación entre Rodrigo Siris y Gaspar Verna, dos de los jóvenes de Radicales Olavarría, el espacio que lleva como candidato a Rubén "Bebe" Lanceta a presidir el Comité local en las internas de marzo. "El partido reclama mayor participación y mayor volumen para garantizar esa pluralidad que es necesaria para construir".

Rodrigo Siris es docente y lleva años en la UCR aunque hace algún tiempo se distanció. "Por distintos motivos y disidencias uno se aleja, pero bueno, esta interna me llevó a involucrarme nuevamente. A veces los tiempos no acompañan pero hemos armado un grupo que me devolvió las ganas de trabajar por el radicalismo de Olavarría y construir políticamente".

Gaspar Verna es lomanegrense, sus raíces están en la dirigencia deportiva y trabaja en el sector privado, pero luego de la convocatoria de Leandro Hipólito Lanceta decidió sumarse. "Es un gran desafío y uno se siente representado. A quien le apasiona la política y tiene deseo y vocación de transformar cuando recibe una propuesta así es difícil decir que no. Muchos de los valores que me inculcaron en mi casa tienen que ver con los pilares y la nobleza del radicalismo que uno quiere recuperar".

Hubo algo en lo que coincidieron ambos y es en 'sumar' como palabra clave. "Tenemos que tener la madurez de dialogar y tratar de ser lo más amplios posibles. Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que quieren ponerse a trabajar para poner al radicalismo de pie en la ciudad y uno tiene que ser capaz de construir esos consensos para contener dentro del espacio a la mayor cantidad de gente posible. Creemos en una Juventud Radical que sea capaz de generar un gran volumen y ser mayoría. Queremos ser el partido que permita dar las discusiones que las nuevas generaciones quieran dar".

Rodrigo Siris fue parte de la reconstrucción de la Juventud Radical hace algunos años y tiene entidad para opinar. "Hace una década o un poquito más, reconstruimos una Juventud Radical que estaba casi desaparecida, estaba Gabriela Díaz que hoy es nuestra candidata a vicepresidenta. En la actualidad hay pibes y pibas que están trabajando y han logrado que la llama no se apague, pero queremos que se transforme en un gran fuego. A veces los jóvenes no tienen la culpa de las decisiones que toman quienes conducen el Comité y no hay que juzgar a ninguno por eso", aclaró Rodrigo.

Respecto al futuro, Gaspar Verna destacó que "se ha sumado gente muy capaz y con muchas ganas de darle energía a la UCR. Lo que queremos hacer no se va a terminar en una interna y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para separar las cosas. Esta generación, a diferencia de lo que piensan muchos, es comprometida, intransigente e irreverente, son puntos importantes siempre y cuando haya mesura. No sirve tirar piedras por tirar, no sirve la agresión como forma y como regla porque termina siendo un juego de suma-cero donde nadie gana y siempre pierde el espacio. La UCR le ha dado en muchos municipios un gran protagonismo a sus jóvenes, es la manera de promover la participación porque la etapa de los caudillos y patrones de estancia ya se terminó en nuestro país".