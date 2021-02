A la espera de que se normalice la entrega de la Sputnik V, autorizan la vacuna producida en India

El gobierno nacional autorizó este martes "con carácter de emergencia" la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India, novedad que se complementa con la expectativa oficial de que en los próximos días haya una progresiva normalización en la entrega de dosis de Sputnik V y con la llegada de las vacunas dispuestas por el fondo global de acceso a las vacunas Covax.



A partir de las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Ministerio de Salud autorizó la vacuna producida en India, según se publicó este martes en la Resolución 627/2021 del Boletín Oficial.



La vacuna ya fue aprobada por 12 autoridades sanitarias de varios países, además de India



La vacuna, cuyo nombre es Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant, "resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el Serum Institute of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el contexto de una transferencia de tecnología", indicó la resolución.



El Ministerio de Salud señaló que esa transferencia "no impacta en la calidad, seguridad y eficacia" ya evaluada por la Anmat cuando aprobó la especialidad desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.



Para la recomendación de la vacuna, la Anmat dispuso de "toda la información según lo establecido para la autorización de emergencia a partir de los estándares de las plantas elaboradoras, el desarrollo de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad", ampliaron fuentes oficiales a Télam.



Además, "no se presentaron eventos adversos graves ni identificaron diferencias significativas en la eficacia de los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos", subraya la resolución firmada por el ministro Ginés González García.



Sputnik V

El Gobierno proyecta para los próximos días la progresiva normalización de la entrega de la Sputnik V y la llegada de las vacunas dispuestas por el fondo global Covax (que impulsa la Organización Mundial de la Salud, OMS), luego de que la semana pasada se diera a conocer nuevos compromisos para adquirir más dosis que aseguren la cobertura de la población mayor a 18 años.



Asimismo, durante la última semana la Casa Rosada destacó la publicación en la revista científica británica The Lancet de los resultados de la fase 3 de la Sputnik V, que refrendan la eficacia de 91,6% en la prevención del coronavirus y ratifican que esa vacuna es segura.



En el Gobierno esperan una progresiva normalización de las entregas de la Sputnik V para el corto plazo y subrayan que existe un "cuello de botella que era esperable" y afecta a todo el mundo.



El mismo día de la publicación en The Lancet, el presidente Alberto Fernández habló con su par de Rusia, Vladimir Putin, quien le comunicó que "se está aumentando la producción para que la Argentina reciba el volumen acordado".