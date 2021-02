Evaluarán caso por caso al aplicar la Sputnik V a embarazadas e inmunosuprimidos

Especialistas que asesoran al Ministerio de Salud en materia de Covid-19 explicaron que la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y diversas sociedades científicas respecto a contraindicar la Sputnik V en caso de embarazo, lactancia, inmunocompromiso o enfermedades autoinmunes, significa que se evaluará a cada paciente cuando tenga que ser inmunizado, según la estrategia de vacunación escalonada y en etapas.



El miércoles se conoció una comunicación interna del Ministerio de Salud al respecto, titulada "Sputnik V: actualización sobre situaciones especiales en la población" y que lleva la firma del director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles de la cartera, Juan Manuel Castelli.



A través de este memorándum, el funcionario informaba allí que "la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) en consenso con diversas Sociedades Científicas y expertos externos, y en línea con los análisis y recomendaciones publicados en las últimas semanas en otros países, han recomendado al Ministerio de Salud excluir el concepto de 'contraindicación para la vacunación contra la Covid-19' a embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes que formen parte de los grupos que pertenecen a la población objetivo a vacunar", es decir, la población en riesgo por exposición y función estratégica así como la población en riesgo de enfermedad grave.



"Quitar como contraindicación el embarazo, la lactancia, el inmunocompromiso o las personas con enfermedades autoinmunes permitirá, por ejemplo, que una trabajadora de la salud que está amamantando o embarazada, pueda recibir la vacuna"

Voceros gubernamentales explicaron a Télam que "aún no hay una comunicación oficial de recomendación al respecto" pero que se está trabajando sobre el tema teniendo en cuenta éste y otros documentos, "lo que oportunamente será comunicado".



"Quitar como contraindicación el embarazo, la lactancia, el inmunocompromiso o las personas con enfermedades autoinmunes permitirá, por ejemplo, que una trabajadora de la salud que está amamantando o embarazada, pueda recibir la vacuna -siempre en función de evaluar el potencial riesgo de la actividad-", dijo a Télam la infectóloga y directora de la Sociedad Argentina de vacunología y epidemiología (SAVE), Florencia Cahn.



"Eso no significa que se va a vacunar a todas las embarazadas, porque siempre es importante evaluar cada caso", agregó.



[



¿Cuáles son las vacunas que podrían aplicarse a este grupo?

El documento interno hace extensiva la recomendación a otras vacunas contra la Covid-19 "siempre y cuando la plataforma de la vacuna utilizada no sea (en base) a virus vivos y atenuados".



Cahn explicó que la plataforma de la Sputnik V está basada en "un vector de adenovirus que no produce la enfermedad pero que trasporta la proteína 'S' del coronavirus para que el sistema inmune genere los anticuerpos" y por eso es una vacuna "a virus inactivado".



"La de Astrazeneca y la de Sinopharm también son a virus inactivado, luego hay otras de 'ARN mensajero'–como la de Pfizer o Moderna-, y existen otras vacunas a virus vivo o atenuados, pero no son las más avanzadas ni las que vamos a tener por el momento en Argentina", explicó.

"Es una muy buena noticia que va a permitir vacunar a personas que realmente lo necesitan"

En ese sentido, la especialista reflexionó que una futura recomendación del Ministerio de Salud en línea con la opinión de la CoNaIn y los expertos "se podría aplicar a otras vacunas que usen las mismas plataformas".



La especialista consideró que "la recomendación es muy importante porque había mucha incertidumbre respeto en las poblaciones especiales" que al mismo tiempo "son personal esencial y están todos los días exponiéndose al virus y con el interrogante de si se podían vacunar".



"Es muy importante esta nueva recomendación que está basada en la evidencia que hay al respecto y lo que se está haciendo en otros países del mundo. Es una muy buena noticia que va a permitir vacunar a personas que realmente lo necesitan", dijo Cahn.